Alerta temprana de Defensoría distingue tres grupos de bandas criminales en Bucaramanga

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

La Defensoría del Pueblo identificó las principales bandas criminales que generan violencia en el área metropolitana de Bucaramanga.

En un documento de 108 páginas, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la situación de vulnerabilidad de la población en algunas de las comunas del área metropolitana de Bucaramanga.

El organismo defensorial relaciona los grupos que generan violencia en la capital de Santander.

La defensoría distingue entre estructuras de delincuencia organizada de alto impacto territorial de primer nivel y segundo nivel con presencia e influencia.

En el primer nivel se mencionan bandas como Los del Sur, Los del Norte o San Rafael, Claveriano, Villas de Girardot, Choricaldas, Los Manchados, La Cordillera, Los Paparotes y Claverianos.

En la alerta temprana emitida el pasado 7 de julio, se consigna que entre las estructuras de delincuencia organizada de alto impacto de segundo nivel están 40 bandas.

Algunas de ellas son La Municipalidad, La Inmaculada, Los Carramanes, Bavaria, Los Encapuchados, Los Búcaros, Los de Bajo Trinidad y los de la Olla de Villa Helena.

Otros que se mencionan son los de la Olla de Zarabanda, Los de la Olla de Café Madrid, Los Areneros, Los del Centro, El Grupo de Arcángel, Los de la Olla de Nuevo Girón, Los de Morro y Los Isleños.

La Defensoría habla también de grupos armados organizados, GAO, que “utilizan el territorio como nodo de tránsito y zona de descanso, ocultamiento y lavado de activos. En este grupo se menciona el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

En un tercer bloque están los grupos armados transnacionales dedicados al sicariato por encargo y microtráfico; aquí figura el Tren de Aragua.