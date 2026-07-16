Bloqueo en la Troncal Magdalena Medio obliga a cancelar jornada para víctimas en Sabana de Torres

Un bloqueo indefinido se mantiene sobre la Troncal del Magdalena Medio, en el sector El Taladro de la vía La Lizama-San Alberto.

Pues siete comunidades del Bajo Rionegro protestan por el incumplimiento de obras y mejoras servicios básicos.

Los manifestantes aseguraron que el bloqueo será por tiempo indefinido y que solo permitirán el paso de vehículos durante 10 minutos cada hora. Además, advirtieron que no levantarán la protesta hasta obtener respuestas de la Gobernación de Santander.

Las comunidades reclaman la pavimentación de varios tramos de la vía, la construcción de placa huella y la ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado, gas domiciliario y recolección de basuras, entre otras. Pues aseguran que fueron prometidas y aún no se han ejecutado.

Una de las primeras consecuencias del bloqueo fue la cancelación de una actividad que la Unidad para las Víctimas, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y el Ministerio Público que estaba programada para ayer, miércoles 26 de julio, en Sabana de Torres.

La idea era recibir declaraciones de víctimas del conflicto armado y se realizarían actividades dirigidas a emprendedores del municipio.

Las entidades informaron que el cierre de la vía impidió el desplazamiento de los funcionarios y anunciaron que la actividad será reprogramada.