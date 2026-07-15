Rotinet se prepara para celebrar el Festival de la Mazamorra con sabor y tradición

El corregimiento de Rotinet, en el municipio de Repelón, será escenario de la sexta edición del Festival de la Mazamorra ‘Rotinet Ancestral’, que se realizará del 17 al 19 de julio con la participación de 23 matronas tradicionales y 25 emprendimientos. El evento busca preservar el patrimonio gastronómico del Atlántico, fortalecer la economía popular y promover el turismo cultural en el sur del departamento.

La programación se desarrollará en la plaza principal del corregimiento y hace parte de la estrategia Ruta 23, impulsada por la Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Alcaldía de Repelón y de la Fundación Cultural y Social Brisas de Paz Afrocolombiana, organizadora del encuentro.

Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio se destacó que el festival es una oportunidad para reconocer el conocimiento ancestral de las matronas y fortalecer los procesos de cultura viva comunitaria. Asimismo, se resaltó que las portadoras de la tradición y los emprendedores reciben acompañamiento para mejorar la calidad de sus productos, ampliar sus oportunidades de comercialización y consolidar la gastronomía tradicional como un atractivo turístico.

El festival nació como un proyecto pedagógico impulsado por el docente Vidal de Jesús Carrillo Cantillo, de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Rotinet (INETAR), y con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en un referente cultural del Atlántico. Su consolidación ha sido posible gracias al liderazgo de Lizeth Carrillo Calderón y al trabajo de la Fundación Cultural y Social Brisas de Paz Afrocolombiana.

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán degustar mazamorras elaboradas con maíz verde, maíz amarillo, maíz seco, maíz pilado, plátano, guandú, fríjol, auyama y arroz, además de otras preparaciones típicas como peto de maíz, chicha, bollos, enyucados y dulces tradicionales. Los organizadores estiman servir cerca de 4.500 vasos de mazamorra, reflejo de la vigencia de esta tradición culinaria.

La agenda también contempla la Ruta de las Mazamorras, el concurso a la mejor preparación, conversatorios sobre cocina tradicional y soberanía alimentaria, muestras artesanales, presentaciones folclóricas y musicales, además de un reconocimiento al patrimonio gastronómico municipal para la Fundación Cultural y Social Brisas de Paz Afrocolombiana.

Las actividades comenzarán el viernes 17 de julio con el foro “Rotinet Ancestral”, cocinas en vivo, un museo fotográfico y muestras culturales. El sábado y domingo continuará la feria gastronómica y de emprendimientos, mientras que el cierre estará a cargo del cantante Beto Zabaleta. La Alcaldía de Repelón anunció un plan de contingencia con apoyo de organismos de socorro, Policía Nacional, servicios de salud y control de tránsito para garantizar la seguridad de los asistentes.