Alcalde Galán calificó de “preocupante” que se haya frenado la acusación de 11 presuntos terroristas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía de frenar la acusación contra 11 personas que habían sido capturadas por su presunta participación en hechos de vandalismo y terrorismo, entre ellos la incineración de un bus del SITP y ataques con artefactos explosivos contra miembros de la Policía Nacional.

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A través de sus redes sociales el mandatario distrital hizo un recuento de los procesos judiciales contra los 11 involucrados en actos violentos.

“Estas 11 personas que fueron capturadas en diciembre pasado, según la investigación de la fiscalía y de la policía, habrían cometido actos de terrorismo, usando, por ejemplo, explosivos para atacar a miembros de la fuerza pública, utilizando bombas incendiarias para atacar el transporte público, por ejemplo, que, obviamente, es usado por muchísimos habitantes de Bogotá y para poner en peligro la vida de muchos habitantes de la ciudad”, dijo.

El alcalde calificó como “preocupante” que esta investigación pueda concluir sin que exista sanciones penales contra los presuntos responsables.

“Esta es una investigación muy sólida, avalada ya por dos jueces de la república que autorizaron la captura por una parte, y luego legalizaron la captura, y avanzaron en la imputación de cargos y en la detención de estas personas. Por eso es preocupante que una investigación tan sólida pueda estar en peligro. Es fundamental que esta gente pague por lo que hizo”, dijo.

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Finalmente el alcalde se refirió a los hechos violentos registrados durante jornadas de protestas sociales.

“Nosotros en Bogotá tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica de la manifestación, y lo haremos, pero no podemos permitir que disfracen de protesta pacífica o de manifestación hechos que, según la misma investigación de la Fiscalía, serían concierto para delinquir y terrorismo. Eso no puede pasar en Bogotá”, recalcó.