Capturan a falsos operarios que robaban infraestructura de telecomunicaciones en Teusaquillo

Como resultado de las actividades de patrullaje y control realizadas por los uniformados del CAI Esmeralda, se logró la captura en flagrancia de tres hombres señalados de suplantar a funcionarios de una empresa de telecomunicaciones para presuntamente vandalizar y robar elementos de las redes de telefonía de la ciudad.

Al ser requeridos por la patrulla para un registro y verificación, los sospechosos presentaron unos carnés que generaron dudas. Tras contactar a un supervisor de la empresa, este confirmó que los tres hombres no tenían ningún vínculo laboral ni contractual con la entidad.

A los tres capturados se les materializaron sus derechos y fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de daño a bienes del Estado, usurpación de derechos de propiedad industrial y hurto.