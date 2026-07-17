Capturan a falsos operarios que robaban infraestructura de telecomunicaciones en Teusaquillo
Los hombres manipulaban de manera sospechosa las cajas de la red telefónica ubicadas en el sector.
Como resultado de las actividades de patrullaje y control realizadas por los uniformados del CAI Esmeralda, se logró la captura en flagrancia de tres hombres señalados de suplantar a funcionarios de una empresa de telecomunicaciones para presuntamente vandalizar y robar elementos de las redes de telefonía de la ciudad.
Al ser requeridos por la patrulla para un registro y verificación, los sospechosos presentaron unos carnés que generaron dudas. Tras contactar a un supervisor de la empresa, este confirmó que los tres hombres no tenían ningún vínculo laboral ni contractual con la entidad.
A los tres capturados se les materializaron sus derechos y fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de daño a bienes del Estado, usurpación de derechos de propiedad industrial y hurto.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...