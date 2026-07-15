¡Prográmese! Cortes de energía afectarán a Ponedera y varios sectores del Atlántico este jueves

La empresa Air-e Intervenida anunció que este jueves 16 de julio realizará trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructura eléctrica en varios municipios del Atlántico, lo que obligará a suspender temporalmente el servicio de energía en diferentes sectores. Las labores buscan fortalecer la red y mejorar la calidad del suministro para los usuarios.

La intervención principal se llevará a cabo sobre la línea que alimenta al municipio de Ponedera y su zona rural. Por esta razón, el servicio de energía será suspendido entre las 7:50 de la mañana y las 4:30 de la tarde en Ponedera, Puerto Giraldo, La Retirada, Martillo, Burrusco, Cascajal, Santa Rita, Giraldito, los barrios Jorge Eliécer Gaitán y Alfonso López, así como en fincas y predios ubicados sobre la vía Ponedera–Palmar de Varela.

De manera paralela, las cuadrillas técnicas instalarán postes en el sector Los Campanos–John F. Kennedy, en Sabanalarga, donde los trabajos se desarrollarán entre las 8:10 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Asimismo, en el barrio Adela de Char se ejecutarán obras en la calle 15 con carrera 10, entre las 7:50 de la mañana y las 10:38 de la mañana.

Adicionalmente, en este mismo barrio se adelantarán trabajos menores en la calle 18 con carrera 9A, entre las 11:11 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Mientras tanto, en el corregimiento de Palermo se instalarán postes en el sector comprendido entre las calles 1B y 2A con carreras 2 a la 9, en un horario de 8:30 de la mañana a 4:20 de la tarde.

Air-e Intervenida recordó a sus usuarios la importancia de hacer un uso eficiente y responsable de la energía, especialmente ante las altas temperaturas y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La compañía recomendó apagar los equipos que no estén en uso, aprovechar la iluminación natural, mantener los aires acondicionados entre 24 °C y 26 °C y promover un consumo consciente, con el fin de optimizar el servicio y generar ahorros en la factura de hogares y establecimientos comerciales.