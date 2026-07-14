La iniciativa que lleva 25 dibujos de niños colombianos en tratamiento contra el cáncer al espacio

La iniciativa que llevará 25 dibujos de niños colombianos en tratamiento contra el cáncer al espacio

“Jerónimo, ¡soy muy feliz!” nació en 2014 en memoria de Jerónimo, quien se convirtió en inspiración para que sus padres Natalia Ortiz y Alejandro Hernández crearan una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a favorecer y trabajar por el bienestar de las emociones de niños en tratamiento conta el Cáncer a través del arte, del juego y la diversión.

“Jerónimo es nuestro hijo amado, la encarnación de la alegría. De su mano conocimos el cáncer infantil, este mundo oculto, pero que nos tocó”, dijo a 6AM W Natalia, mamá de Jerónimo y directora de la fundación.

A partir del diagnóstico y el proceso que enfrentaron como familia, decidieron construir este espacio a través del cual crean experiencias “que involucran mucha diversión, mucho arte, que es nuestra bandera de expresión, para hacer su días de hospitalización, paradójicamente, más felices”.

Dichas experiencias incluyen la participación de una voluntaria llamada Giovanna Ramírez, ingeniera y divulgadora espacial, quien cada que está Colombia acompaña las visitas de la fundación.

Fue así como llegaron a la misión Art Rocket II, de la Expedición 75, el cual llevará este 14 de julio 25 dibujos hechos por niños en tratamiento oncológico, a la Estación Espacial Internacional.

“Es un privilegio, solamente estamos participando Colombia, Brasil y Rusia [...] y también es un acto simbólico muy poderoso que nos deja en el corazón la sensación de que todo es posible porque una micropartícula de nosotros, incluida el último dibujo de Jero, que fue una galaxia, pues va a estar en el espacio durante 6 meses”, explicó.

Una vez regrese la misión, esos dibujos, que fueron utilizados para decorar la nave, serán sellados y certificados como representación de que “una parte de sus sueños, estuvo volando en el espacio”.

A propósito de la misión, Natalia anunció el lanzamiento del Kit Aeroespacial de Arte, compuesto por una escultura en yeso de un niño o niña astronauta y un set de pinturas, los cuales entregarán gratuitamente a pacientes pediátricos hospitalizados en diferentes regiones de Colombia.

“Incluye todos los elementos de arte para que durante la hospitalización, cada niño se sienta en una experiencia de conexión emocional”.

Asimismo, hizo un llamado a posibles patrocinadores, quienes con su apoyo resultan ser fundamentales para que la fundación siga cumpliendo con una mágica labor que llevan ejerciendo desde hace 11 años.