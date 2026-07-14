EE.UU. suspende controles de ICE en carreteras luego de que agentes mataran dos migrantes

El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes, según varios medios estadounidenses.

La decisión proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de ese cuerpo policial, precisaron en particular The New York Times y The Washington Post.

Un colombiano

Se produce al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine (noreste), cuando se encontraba a bordo de su coche.

La víctima, Joan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

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Un portavoz de ICE explicó que “el vehículo intentó huir del lugar” y que el agente había hecho uso de su arma “por temor por la seguridad del público”.

Manifestaciones contra ICE en Utah. (Foto: Jesse Grant/Getty Images) / Jesse Grant Ampliar Manifestaciones contra ICE en Utah. (Foto: Jesse Grant/Getty Images) / Jesse Grant Cerrar

No es el único caso

La semana pasada, un ciudadano mexicano había sido abatido a tiros en Houston (Texas) al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo.

También en ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión cuestionada por testigos.

Reacción del presidente Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó de “asesinato” la muerte del colombiano a manos de un agente del ICE en Estados Unidos, en medio de la campaña de redadas y deportaciones contra migrantes de Donald Trump.

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La autoridad migratoria aseguró que el joven estaba en situación “irregular” y tenía una orden de expulsión inmediata.

“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los Estados Unidos”, dijo en X Gustavo Petro, fuerte crítico de la política migratoria de Trump.