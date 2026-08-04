Guerra en Sudán: conflicto suma 14 millones de desplazados y más de 33 millones de damnificados

Rebeldes miembros del Ejército de Liberación Sudanesa en el Darfur. (Foto: Lynsey Addario/Getty Images Reportage) / Lynsey Addario

Desde que empezó el conflicto interno en Sudán, entre Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el general Mohamed Hamdan Dagalo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), a mediados de abril del 2023, miles de niños, y mujeres han perdido la vida, y más de 14 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, en busca de mejores condiciones o ayuda humanitaria.

Los encargados de un campamento en el oeste de Sudán advirtieron que en los últimos 40 días han muerto varios desplazados por falta de suministros. (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) / Dan Kitwood Ampliar Los encargados de un campamento en el oeste de Sudán advirtieron que en los últimos 40 días han muerto varios desplazados por falta de suministros. (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) / Dan Kitwood Cerrar

La guerra ha ocasionado ataques violentos, principalmente a la población civil. Como el reciente ataque con drones a un tribunal de la región occidental de Sudán, Darfur, el 02 de agosto, causando la muerte de 37 personas y más de 50 heridos. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se ha registrado la muerte de 1.000 civiles en ataques con drones, para el primer semestre del 2026.

El conflicto en Sudán permanece, por el suministro de armas procedentes de países como China, Rusia y Emiratos Árabes. Aunque desde el 2004 se estableció un embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU para la región de Darfur, la violencia generalizada del conflicto ha hecho que las restricciones regionales no sean suficientes para detener la violencia de todo el país.

Mapa de Sudán. (Foto: Getty ) / gt29 Ampliar Mapa de Sudán. (Foto: Getty ) / gt29 Cerrar

Asimismo, es importante señalar que el Derecho Internacional, bajo el Tratado sobre el Comercio de Armas, sanciona y prohíbe el uso de armas cuando atentan contra la vida, que generan abusos o crímenes hacía el derecho humanitario, incluyendo acciones como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por lo que, ambas partes enfrentadas constantemente en Sudán incumplen con las obligaciones legales del tratado.

Mientras que la población resiste todos estos ataques, las condiciones dignas para vivir se van deteriorando y las familias sudaneses tienen menos oportunidades para reconstruir sus vidas.

PRODUCTION - 19 March 2024, South Sudan, Renk: Refugee women from Sudan at the water point in Transit Camp 1 in the southern Sudanese border town of Renk. The bloody power struggle in Sudan, which has been ongoing since April 2023, has triggered what the UN says is the world's largest refugee crisis. More than eight million people have fled within Sudan or to neighboring countries such as South Sudan and Chad. Photo: Eva-Maria Krafczyk/dpa (Photo by Eva-Maria Krafczyk/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar PRODUCTION - 19 March 2024, South Sudan, Renk: Refugee women from Sudan at the water point in Transit Camp 1 in the southern Sudanese border town of Renk. The bloody power struggle in Sudan, which has been ongoing since April 2023, has triggered what the UN says is the world's largest refugee crisis. More than eight million people have fled within Sudan or to neighboring countries such as South Sudan and Chad. Photo: Eva-Maria Krafczyk/dpa (Photo by Eva-Maria Krafczyk/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Cerrar

Una crisis humanitaria creciente

Los ataques provocados en Sudán dejan dos opciones para los afectados: huir de sus hogares o quedar atrapados en medio del conflicto. Además, de presentar diferentes afectaciones relacionadas con:

Ayuda humanitaria: Más de 33,7 millones de personas necesitan ayuda , según el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que va del 2026. Además, de que las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), restringen el acceso de ayudas proporcionadas por organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos o la OMS .

Más de , según el reporte de la (OMS) en lo que va del 2026. Además, de que las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), proporcionadas por organizaciones internacionales como el o la . Salud: El 80% de los centros de salud no se encuentran en funcionamiento , lo que genera el aumento y brote de enfermedades, como el cólera, el sarampión, la malaria y el dengue, que son propagados por la baja cobertura de vacunación en el país , según un reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El , lo que genera el aumento y brote de enfermedades, como el cólera, el sarampión, la malaria y el dengue, que son propagados por la , según un reporte del (CICR). José Luis Pozo, jefe de Actividades Operacionales del CICR, afirma que continúan algunas labores para distribuir elementos de higiene, mejorar las zonas de agua potable y fumigar zonas y prevenir el futuro brote de más enfermedades.

Niños y niñas : El sistema de escolaridad ha registrado a más de 17 millones de niños sin escolarizar , como consecuencia de la violencia. Además, la población infantil presenta 2,2 millones de casos por malnutrición aguda y 700.000 casos de malnutrición aguda grave que pueden terminar en muerte.

: El sistema de escolaridad ha registrado a más de , como consecuencia de la violencia. Además, la población infantil presenta y que pueden terminar en muerte. Del mismo modo, las violaciones graves contra la infancia registran un incremento del 83%, según los datos proporcionados por Naciones Unidas, y más de 4.300 niños y niñas han sido víctimas de la violencia.

Inundaciones en Sudán dejan miles de damnificados. (Foto: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images) / AFP Ampliar Inundaciones en Sudán dejan miles de damnificados. (Foto: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images) / AFP Cerrar

Diferentes organizaciones internacionales como UNICEF, la ONU y ACNUR, continúan con el llamado de apoyo internacional, para ayudar a más de 7,9 millones de niños y niñas a través de la asistencia vital y la prestación de servicios básicos. Porque solo se ha financiado el 16% de 962,9 millones de dólares que UNICEF pidió para las víctimas del desplazamiento y los afectados en Sudán, en el primer trimestre del 2026.