Guerra en Sudán: conflicto suma 14 millones de desplazados y más de 33 millones de damnificados
Miles de desplazados han huido a países vecinos como Chad, la República Centroafricana, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur
Desde que empezó el conflicto interno en Sudán, entre Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el general Mohamed Hamdan Dagalo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), a mediados de abril del 2023, miles de niños, y mujeres han perdido la vida, y más de 14 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, en busca de mejores condiciones o ayuda humanitaria.
La guerra ha ocasionado ataques violentos, principalmente a la población civil. Como el reciente ataque con drones a un tribunal de la región occidental de Sudán, Darfur, el 02 de agosto, causando la muerte de 37 personas y más de 50 heridos. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se ha registrado la muerte de 1.000 civiles en ataques con drones, para el primer semestre del 2026.
El conflicto en Sudán permanece, por el suministro de armas procedentes de países como China, Rusia y Emiratos Árabes. Aunque desde el 2004 se estableció un embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU para la región de Darfur, la violencia generalizada del conflicto ha hecho que las restricciones regionales no sean suficientes para detener la violencia de todo el país.
Asimismo, es importante señalar que el Derecho Internacional, bajo el Tratado sobre el Comercio de Armas, sanciona y prohíbe el uso de armas cuando atentan contra la vida, que generan abusos o crímenes hacía el derecho humanitario, incluyendo acciones como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por lo que, ambas partes enfrentadas constantemente en Sudán incumplen con las obligaciones legales del tratado.
Mientras que la población resiste todos estos ataques, las condiciones dignas para vivir se van deteriorando y las familias sudaneses tienen menos oportunidades para reconstruir sus vidas.
Una crisis humanitaria creciente
Los ataques provocados en Sudán dejan dos opciones para los afectados: huir de sus hogares o quedar atrapados en medio del conflicto. Además, de presentar diferentes afectaciones relacionadas con:
- Ayuda humanitaria: Más de 33,7 millones de personas necesitan ayuda, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que va del 2026. Además, de que las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), restringen el acceso de ayudas proporcionadas por organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos o la OMS.
- Salud: El 80% de los centros de salud no se encuentran en funcionamiento, lo que genera el aumento y brote de enfermedades, como el cólera, el sarampión, la malaria y el dengue, que son propagados por la baja cobertura de vacunación en el país, según un reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
- José Luis Pozo, jefe de Actividades Operacionales del CICR, afirma que continúan algunas labores para distribuir elementos de higiene, mejorar las zonas de agua potable y fumigar zonas y prevenir el futuro brote de más enfermedades.
- Niños y niñas: El sistema de escolaridad ha registrado a más de 17 millones de niños sin escolarizar, como consecuencia de la violencia. Además, la población infantil presenta 2,2 millones de casos por malnutrición aguda y 700.000 casos de malnutrición aguda grave que pueden terminar en muerte.
- Del mismo modo, las violaciones graves contra la infancia registran un incremento del 83%, según los datos proporcionados por Naciones Unidas, y más de 4.300 niños y niñas han sido víctimas de la violencia.
Diferentes organizaciones internacionales como UNICEF, la ONU y ACNUR, continúan con el llamado de apoyo internacional, para ayudar a más de 7,9 millones de niños y niñas a través de la asistencia vital y la prestación de servicios básicos. Porque solo se ha financiado el 16% de 962,9 millones de dólares que UNICEF pidió para las víctimas del desplazamiento y los afectados en Sudán, en el primer trimestre del 2026.