Petro califica como “asesinato” la muerte del colombiano Joan Guerrero y exige respuesta de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en el estado de Maine, Estados Unidos, y aseguró que lo ocurrido constituye un “asesinato cometido en manos del gobierno de los EE.UU.”, al tiempo que exigió acciones para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que Durán fue víctima de discriminación y vulneración de sus derechos. “Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer”, escribió Gustavo Petro.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado solicitó al servicio exterior colombiano en Estados Unidos actuar con celeridad para brindar acompañamiento jurídico y humano a la familia de la víctima. “Espero del servicio exterior colombiano en EE.UU. la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”, manifestó.

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El presidente hizo un llamado directo al presidente estadounidense, Donald Trump, para que se pronuncie sobre el caso. “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, señaló.

En el cierre de su mensaje, Petro calificó a Joan Sebastián Durán como una “víctima de Estado” y sostuvo que el hecho obedeció a una persecución y exclusión por razones étnicas y culturales. “Joan Sebastián Durán, que descanse en paz, víctima de Estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales”, expresó el mandatario.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del ciudadano colombiano, mientras el Gobierno Nacional espera avances oficiales sobre el proceso.