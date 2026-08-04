Declaran alerta máxima en zona cercana al volcán de Fuego en Guatemala

En erupción el volcán de Fuego de Guatemala. Foto: Getty Images( Thot )

Las autoridades de Guatemala declararon la alerta roja, de máxima peligrosidad, en las zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuego, a 35 km de la capital del país.

El volcán más activo de Centroamérica entró en fase eruptiva el lunes por la mañana y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

No se han registrado víctimas, pero las explosiones obligaron a evacuar a medio millar de personas.

Le interesa: Servicio Geológico confirmó que Volcán Puracé cambió de alerta: este es el último reporte

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró este martes el estado de emergencia para los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, informó la institución en su cuenta de X.

Volcán de Fuego en Guatemala. Foto: JOHAN ORDONEZ/ Getty Imagen Ampliar Volcán de Fuego en Guatemala. Foto: JOHAN ORDONEZ/ Getty Imagen Cerrar

En esas regiones viven 1,6 millones de personas. Sin embargo, la caída de ceniza solo afecta por ahora a unos cinco municipios.

Asimismo, pese al aumento de la alerta, las autoridades reabrieron el paso por una carretera que conduce a la ciudad de Antigua, principal destino turístico del país.

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala permanece abierto.

Lea también: Juicio contra Alex Saab por lavado de dinero iniciará el 8 de septiembre

La secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, pidió a las familias que crean estar en riesgo trasladarse voluntariamente a los albergues instalados en la zona.

“En esos espacios encontrarán atención, acompañamiento y condiciones seguras mientras continua la actividad volcánica”, añadió en un mensaje en X.

Según el Instituto de Vulcanología, durante las últimas 24 horas se registraron 34 sismos en Guatemala, la mayoría de ellos con epicentro en el océano Pacífico, así como en sectores cercanos a las costas de Escuintla.