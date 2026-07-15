Precio del dólar HOY en Colombia: cotización en casas de cambio, miércoles 15 de julio

El dólar estadounidense es la divisa más usada dentro del mercado internacional.El comportamiento de esta moneda tiene un impacto en la economía colombiana,pues este se ve reflejado en los precios de productos como electrodomésticos, alimentos, calzado, vestuario, medicamentos, vehículos, entre otros.

De acuerdo con Mauricio Acevedo, Estratega de Divisas y Derivado de Hidrocarburos, afirmó que “el dólar continúa bajando, dado que los fondos extranjeros han venido aprovechando las buenas tasas que hay en Colombia con respecto a las demás economías del mundo”.

Además, los mercados anticipan que, bajo el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, el manejo de las finanzas y las expectativas son altas, ya que prevén la llegada de recursos con una nueva administración minera y de hidrocarburos.

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Precio del dólar HOY 15 de julio, en Colombia

El dólar hizo una apertura HOY 15 de julio en $3.252.11 pesos colombianos. La equivalencia máxima del dólar fue de $3,260.50 y la tasa mínima durante la mañana fue de $3,225.00 COP.

Precio del dólar en casas de cambio

Tenga en cuenta que la compra y venta del dólar puede variar dependiendo del tiempo y la ciudad, acá le damos un valor aproximado de la cotización de esta divisa:

Bogotá D.C.: compran a $ 3,380 – venden a $ 3,450

compran a $ 3,380 – venden a $ 3,450 Medellín: compran a $ 3,430– venden a $ 3,560

compran a $ 3,430– venden a $ 3,560 Cali: compran a $ 3,350 – venden a $ 3,600

compran a $ 3,350 – venden a $ 3,600 Cartagena: compran a $ 3,750 – venden a $ 3,980

compran a $ 3,750 – venden a $ 3,980 Cúcuta: compran a $ 3,340– venden a $ 3,410

compran a $ 3,340– venden a $ 3,410 Pereira: compran a $ 3,730 – venden a $ 3,800

Precio del euro y la libra esterlina

El euro, moneda oficial en 20 países de la Unión Europea, hace una apertura hoy miércoles 15 de julio en $3.711,60 pesos colombianos, manteniendo su nivel frente al día anterior. El comportamiento de esta divisa aumentó un 0.08% con respecto al mismo día, pero del año anterior, con una diferencia de 2.90 pesos.

Por otro lado, la libra esterlina, una de las principales divisas de reserva del mundo, hace apertura con una equivalencia de $4.368 COP, lo que representa un alza de 0.30% reflejándose en 13 pesos. Durante la mañana, su rango mínimo fue de $4.350 COP y su tasa máxima de $4.374 COP.

Precio del petróleo Brent hoy

El precio del barril de petróleo Brent, considerado uno de los crudos más relevantes a nivel mundial, abre hoy con un valor de 84.57 dólares por barril, lo que representa una disminución del 0.20% respecto al día anterior. El precio máximo alcanzado en la mañana fue de 84.47 dólares, mientras que el mínimo fue de 86.55.55 dólares por barril.

Precio del petróleo WTI hoy

El petróleo WTI también presenta una ligera disminución, con un precio de apertura de 79.71 dólares por barril, lo que equivale a un aumento de 0.42% % con respecto al cierre del día anterior. El valor máximo alcanzado fue de 79.30 dólares y el mínimo de 80.94 dólares por barril.