Dólar en caída enciende alarmas: exportadores alertan pérdida de competitividad

El desplome del dólar en Colombia ha encendido alertas en el sector exportador, que advierte sobre el impacto negativo de una tasa cercana a los $3.200 por dólar en la competitividad de sus ventas internacionales.

Empresarios y gremios califican la revaluación del peso como un factor que reduce los ingresos de quienes venden al exterior y complica la operación financiera de muchas compañías que dependen de divisas para sostener su flujo de caja.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, explicó que, aunque la apreciación del peso beneficia a importadores y viajeros al abaratar bienes y servicios en moneda extranjera, para los exportadores la consecuencia inmediata es una compresión de márgenes.

“Con la actual tasa de cambio, muchas empresas están en apuros en materia de caja y para atender los costos”, dijo Díaz Molina en diálogo con 6AM W de Caracol Radio, y agregó que a la presión por menores ingresos se suman obligaciones no negociables como el pago de mano de obra y los fletes, cuyo valor en pesos se mantiene elevado por contratos o por la necesidad de financiar operaciones en el exterior.

El dirigente gremial pidió al próximo gobierno tomar medidas correctivas de forma urgente para lograr mayor estabilidad cambiaria y reducir la incertidumbre que hoy afecta decisiones de inversión, contratación y logística de las empresas orientadas a exportar. Entre los requerimientos del sector figuran incentivos temporales, manejo prudente de la política monetaria y fiscal, y herramientas que permitan a las firmas cubrir riesgos cambiarios de manera accesible.

La preocupación se extiende a sectores específicos con alta exposición al tipo de cambio, como el café. Gustavo Gómez, presidente de ASOEXPORT, afirmó que un dólar barato agrava la situación para los exportadores de café, quienes ya enfrentan desafíos como la volatilidad de los precios internacionales, costos de producción crecientes y competencia de otros países productores.

“Si la moneda local se aprecia, nuestras ventas pueden perder competitividad frente a otros oferentes en el mercado global”, advirtió Gómez, subrayando que la rentabilidad del cultivo y la capacidad de sostener a pequeños y medianos productores se ponen en riesgo.