Contraloría detecta millonarias irregularidades en la Unidad de Víctimas por dar bienes sin soporte

La unidad de Victimas, la secretaria de Gobierno y el distrito anunciaron el retorno de cientos de indígenas embera que se encuentran en diferentes zonas de Bogotá a sus territorios. (Colprensa - Lina Gasca) / Lina Gasca

La Contraloría General detectó irregularidades por $ 33.000 millones en la Unidad para las Víctimas, por entregar bienes sin soporte y sin registro contable.

Se trata de bienes donados por la DIAN que no cuentan con soportes de entrega a los beneficiarios, no fueron ubicados físicamente y tampoco estaban registrados en la contabilidad de la entidad.

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Hay “ausencia de soportes que acrediten la entrega de bienes a los beneficiarios finales, la no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad, configurando un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público”, señaló el ente de control.

Baja ejecución

El ente de control también se pronunció en relación con la ejecución presupuestal. Al respecto, afirmó que para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con una apropiación total vigente de $4.436.480.318.562. Los compromisos ascendieron a $4.341.502.333.045, equivalentes al 97,85% del total del gasto, mientras que las obligaciones alcanzaron $2.2 34.527.164.750, correspondientes al 50,36% del total.

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“Como resultado del análisis y evaluación de la ejecución presupuestal, se identificó una baja ejecución de los recursos apropiados, la cual alcanzó aproximadamente el 50% del presupuesto asignado para la vigencia, generando rezagos de aproximadamente $2 billones.A pesar de las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución e impulsar los compromisos misionales, dichas acciones no fueron suficientes para materializar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados, afectando el cumplimiento de las metas institucionales”, sentenció el ente de control.