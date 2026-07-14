Precio del dólar HOY, 14 de julio 2026 en Colombia: cotización en casas de cambio

El dólar estadounidense juega un papel fundamental en la economía mundial, y su influencia en las monedas locales es especialmente notable en Colombia. Esta divisa, caracterizada por ser la principal moneda de reserva mundial y la más utilizada en transacciones internacionales, genera un impacto directamente en la economía colombiana, afectando desde el comercio exterior hasta los precios de los productos importados.

El dólar no solo se utiliza en Colombia para las importaciones y exportaciones, sino que también es una referencia clave para las inversiones extranjeras y las remesas que envían los colombianos desde el exterior. A lo largo de los años, el peso colombiano ha experimentado fluctuaciones en su valor frente al dólar, debido a factores internos como la inflación, las políticas del Banco de la República y la situación económica global.

Precio del dólar en Colombia

La TRM es calculada con base en las transacciones realizadas el día anterior y es el indicador utilizado para las operaciones de cambio en Colombia. Hoy, martes 14 de julio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) inicia en 3.248,87 por dólar estadounidense, una diminución de -1,12% en comparación con el último cierreo.

Dólar hoy en casas de cambio:

En las casas de cambio de varias ciudades colombianas, los precios del dólar varían, con las siguientes cotizaciones:

Bogotá D.C.: compran a $ 3,400 – venden a $ 3,490

compran a $ 3,400 – venden a $ 3,490 Medellín: compran a $ 3,420– venden a $ 3,570

compran a $ 3,420– venden a $ 3,570 Cali: compran a $ 3,350 – venden a $ 3,600

compran a $ 3,350 – venden a $ 3,600 Cartagena: compran a $ 3,750 – venden a $ 3,980

compran a $ 3,750 – venden a $ 3,980 Cúcuta: compran a $ 3,390– venden a $ 3,450

compran a $ 3,390– venden a $ 3,450 Pereira: compran a $ 3,730 – venden a $ 3,800

Es importante mencionar que los valores de compra y venta de divisas en las casas de cambio suelen fluctuar según la oferta y la demanda de cada ciudad, lo que genera variaciones en las tarifas. Además, es importante considerar que los valores de venta suelen ser más altos que los de compra.

Euro hoy en Colombia

El euro, que se mantiene como la segunda divisa más utilizada en el mundo, comienza el día con un precio de 3.701,15 pesos colombianos. Esto refleja una disminución del 0-0.95% frente a la semana pasada.

La estabilidad del euro en los últimos meses sigue siendo importante para los mercados internacionales, aunque ha mostrado ligeras caídas en su valor frente al peso colombiano.

Precio de la libra esterlina hoy

La libra esterlina, cuarta moneda más transaccionada a nivel global, presenta hoy un ligero aumento en su tasa de cambio. La divisa se cotiza en $4.353 pesos colombianos. Esto representa un incremento del 0.79%, un aumento de 34 pesos.

Durante la mañana, la tasa máxima se situó en $4.320 y la mínima en $4.353.

Precio del petróleo Brent hoy

El precio del barril de petróleo Brent, considerado uno de los crudos más relevantes a nivel mundial, abre hoy con un valor de 85.75 dólares por barril, lo que representa un aumento del 2.95%0 respecto al día anterior. El precio máximo alcanzado en la mañana fue de 82.99 dólares, mientras que el mínimo fue de 97.55 dólares por barril.

Precio del petróleo WTI hoy

El petróleo WTI también presenta una ligera disminución, con un precio de apertura de 79.98 dólares por barril, lo que equivale a un aumentyo de 2.43% % con respecto al cierre del día anterior. El valor máximo alcanzado fue de 77.91 dólares y el mínimo de 91.27 dólares por barril.