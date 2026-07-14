Precio del dólar en Venezuela para HOY 14 de julio de 2026: Inicio de la semana presentó aumento

De fondo: Bolívares venezolanos. En frente se encuentra una ilustración de Abraham Lincoln, presidente estadounidense y figura del billete de 5 dólares (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este inicio de semana, 14 de julio de 2026, en donde se reporta una aceleración en la subida de precios debido al contexto interno actual.

El valor del dólar en el país se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Este es el precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los $723,99 bolívares venezolanos (VES) para este martes 14 de julio de 2026, lo que significa un considerable aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($709.69 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 825,49 bolívares.

825,49 bolívares. Yuan chino: 106,80 bolívares.

106,80 bolívares. Lira turca: 15,40 bolívares.

15,40 bolívares. Rublo ruso: 9,44 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 719,6418 para compra - 721,3456 para venta

719,6418 para compra - 721,3456 para venta Banco Mercantil: 721,3455 para compra - 721,3955 para venta

721,3455 para compra - 721,3955 para venta Banesco: 736,6129 para compra - 734,0512 para venta

736,6129 para compra - 734,0512 para venta Bancamiga: 721,5739 para compra - 721,3879 para venta

721,5739 para compra - 721,3879 para venta Bangente: 721,3456 para compra - 735,0000 para venta

721,3456 para compra - 735,0000 para venta Otras Instituciones: 736,1060 para compra - 730,0663 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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