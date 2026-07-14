Tristeza en el Quindío por la muerte de la dirigente gremial, Rocío Acosta

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Armenia

Tristeza se ha generado en el departamento a raíz de la muerte de la dirigente gremial Rocío Acosta tras sufrir una enfermedad por la que se encontraba hospitalizada en un centro asistencial recibiendo la atención médica correspondiente.

Rocío fue gerente de la Lotería del Quindío durante el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo, también fue directora del gremio gastronómico Acodrés y estuvo al frente de Territorio Quindío que era la entidad encargada en varias oportunidades de la organización del Desfile del Yipao.

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A propósito, son muchos los mensajes de condolencias a sus familiares por parte de diferentes gremios en el departamento entre esos al que perteneció Acodres, su director Camilo Carmona la recordó por su profesionalismo y calidad humana.

Sostuvo que el talento generó un aporte muy significativo al sector porque impactó positivamente al desarrollo.

“Desde Acodres, capítulo Quindío, gremio gastronómico del departamento, lamentamos profundamente el fallecimiento de Rocío Acosta Jiménez, quien se desempeñó como directora de nuestro gremio durante varios años especialmente durante la pandemia “, dijo.

Añadió: “Con su calidez humana, su profesionalismo y su talento, marcó la diferencia en nuestro sector y contribuyó gratamente a su desarrollo. Acompañamos a toda su familia, amigos e hijos".