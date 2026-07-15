Voluntarios de la Cruz Roja, Quindío recibieron reconocimiento por su apoyo humanitario en Venezuela

Armenia

En la sede de la Cruz Roja Quindío en Armenia, se llevó a cabo un evento lleno de reconocimiento y gratitud con los voluntarios de la entidad de socorro que brindaron ayuda humanitaria por la tragedia de los terremotos en Venezuela

El acto estuvo encabezado por la presidente Seccional, María Ivonne Duque Jiménez, el director ejecutivo, Jaime Giovanni Alzate Angarita, donde fueron recibidos con cariño y agradecimiento tanto por parte de nuestra institución como de sus familiares, quienes reconocieron el esfuerzo y dedicación demostrados. Este encuentro reafirma el compromiso de seguir trabajando juntos por el bienestar y desarrollo de nuestras comunidades.

Voluntarios de la Cruz Roja Seccional Quindío que estuvieron de misión humanitaria en Venezuela apoyando las labores de los organismos de socorro de búsqueda, rescate, salud, contactos familiares y ayuda social regresaron al país y a la región y contaron detalles de la experiencia

Jenys plaza Padilla voluntario de la Cruz Roja Quindío que estuvo también en la operación y como componente de salud del grupo especializado de voluntarios indicó “yo tengo la fortuna de haber acompañado a la Cruz Roja en diferentes misiones internacionales, como fue el terremoto de Haití, y también el terremoto de Ecuador. Y ahorita pues tuve la gran fortuna de acompañar a la Cruz Roja en el hermano país de Venezuela y apoyando a la Cruz Roja venezolana.

Y agregó “Realmente esa la misión principal, hacer apoyo humanitario a la Cruz Roja venezolana y al pueblo de Venezuela, específicamente en el estado de La Guaira, que fue el epicentro del terremoto. Vivimos muchísimas experiencias, la verdad.

Relató “fue un choque de emociones muy grande, inicialmente por la tragedia que estaban viviendo, pero al mismo tiempo un recibimiento muy cálido y un gran aprecio de todas las personas venezolanas, incluyendo la Cruz Roja venezolana, las personas que vivieron este desastre cuando veían a la Cruz Roja colombiana, solamente tenían palabras de gratitud, de cariño, de hacernos sentir bien, de acogernos de una gran forma. Entonces realmente fue un choque emocional impactante, que a pesar de su dolor tenían mucho cariño para brindarnos.

¿Sirvió la experiencia tanto de los eventos como de la formación?

Realmente eso es un proceso que la Cruz Roja viene adelantando, y sobre todo la Cruz Roja del Quindío, que aprendió de lo que ocurrió en el terremoto del 99. Por eso digamos que a nivel nacional somos fuertes y pioneros en temas de labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, lo que se conoce también como rescate urbano y como reconocen a los grupos de búsqueda y rescate, los equipos USAR

La Cruz Roja del Quindío tiene uno de los equipos certificados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en equipos USAR, que en búsqueda de los rescates en estructuras colapsadas. Eso se logró gracias a la experiencia que vivió en el terremoto del 99.

Usted nos habla de muchas experiencias. ¿Alguna anécdota que lo haya marcado?

El voluntario de la Cruz Roja Quindío expresó “cuando llegamos a La Guaira y tuvimos la fortuna de salir a terreno y ver cómo se buscaba al niño Lucas, tuvimos la fortuna de apoyar esta esta labor de búsqueda y rescate con un equipo de una universidad de Estados Unidos que estaban ellos tienen un prototipo de equipo de rescate que es como una serpiente, ellos le llaman Snake, es un prototipo que ellos quisieron poner en funcionamiento en terreno real y tuvimos la fortuna de apoyar estas labores de búsqueda y rescate y sobre todo la localización del niño Lucas.

Apoyamos en ese espacio escuchar al papá, la historia de del de Lucas, la esperanza y esa sensación que ellos tenían de que su hijo estaba vivo, nosotros no pudimos localizar a Lucas, pero sí con el apoyo de la Cruz Roja y con un equipo del Salvador logramos encontrar dos personas que habían quedado atrapadas. Lamentablemente las encontramos sin vida,

Además, porque pues uno como padre cuando uno tiene sus hijos, uno se pone en la posición de ellos, y la esperanza es lo último que se pierde. Y justamente antes de venir nos dan la noticia de que han encontrado a Lucas, lamentablemente sin vida, pues fue alguna noticia que realmente nos golpeó duro.