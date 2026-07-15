Había mucho zancudo y ahora prácticamente ya no hay”: la apuesta del Valle para prevenir el dengue

El dengue sigue siendo una de las enfermedades que más preocupa a las autoridades de salud en el Valle del Cauca, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas. Por eso, la Gobernación puso en marcha una estrategia que ya comenzó a mostrar resultados y que ahora llega a nuevos municipios del departamento.

Se trata de la aplicación de una pintura repelente en los tanques de agua y lavaderos de las viviendas, lugares donde normalmente se reproduce el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

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La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que la iniciativa ya fue implementada en Vijes, donde los resultados fueron positivos.

“Desde el año pasado encontramos una estrategia innovadora para controlar el dengue y la aplicamos en el municipio de Vijes. Logramos bajar, de una forma muy importante, más del 90 % de los casos”, afirmó.

Tras esos resultados, la estrategia comenzó a extenderse a municipios como Pradera, Florida y Guacarí.

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La pintura, avalada por el Invima, crea un efecto repelente que impide que el mosquito permanezca en las paredes de los tanques para depositar sus huevos. Según la Secretaría de Salud, no representa riesgos para las personas ni para los animales y, una vez aplicada y seca, los depósitos de agua pueden seguir utilizándose normalmente.

Los primeros cambios ya son percibidos por algunos habitantes. Dora María Segura, residente de Pradera, aseguró que desde la aplicación de la pintura la presencia de zancudos disminuyó considerablemente.

“Todo siguió igual porque no genera ningún sabor ni nada raro. El cambio que vi fue que aquí había mucho zancudo y ahora prácticamente ya no hay”, contó.

Para que la estrategia funcione, la Unidad Ejecutora de Saneamiento realiza visitas casa a casa. Las familias únicamente deben permitir el ingreso del personal identificado y tener los tanques vacíos y secos para realizar la aplicación.