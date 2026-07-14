Superintendencia Nacional de Salud inicia auditoría a secretaría de Salud de Cali

La auditoría en Cali hace parte de una estrategia con el propósito de proteger los recursos públicos destinados a garantizar la atención en salud.

La Superintendencia Nacional de Salud advierte a las entidades vigiladas que la no entrega de información oportuna, pertinente y veraz durante las actuaciones de inspección, vigilancia y control puede dar lugar a hallazgos administrativos, así como a sanciones disciplinarias y penales, según lo establecido en la normatividad vigente.

En el marco de esta labor de control, la Superintendencia inicia auditoría a la Secretaría de Salud de Cali, como parte del Plan Nacional de Auditorías que se desarrolla en secretarías de salud del país para verificar la adecuada gestión de los recursos públicos destinados al sistema de salud.

La auditoría en Cali hace parte de una estrategia nacional que continuará desarrollándose con el propósito de proteger los recursos públicos destinados a garantizar la atención en salud de los habitantes del territorio.

La Supersalud reitera que el suministro de información completa y dentro de los tiempos establecidos es un deber de todas las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control, y constituye un elemento fundamental para fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del sistema y detectar de manera oportuna posibles irregularidades que puedan afectar el derecho fundamental a la salud.