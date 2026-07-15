Valle del Cauca homenajeó a sus mundialistas con la máxima distinción del departamento

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rindió homenaje a los futbolistas Gustavo Puerta, Johan Mojica y Juan Camilo Portilla, integrantes de la Selección Colombia que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026, entregándoles la Orden al Mérito Vallecaucano, en el grado de Gran Cruz, máxima distinción del departamento. Los futbolistas Jhon Janer Lucumí, Jefferson Lerma y Jerry Mina también serían condecorados, pero no pudieron asistir.

Durante la ceremonia, la mandataria también reconoció la trayectoria de Dávinson Sánchez, nacido en Caloto (Cauca), pero declarado “vallecaucano por adopción” junto con Jerry Mina por su estrecho vínculo con la región y su liderazgo dentro del combinado nacional.

“Hoy recibí con mucha alegría a nuestros futbolistas vallecaucanos para expresarles el inmenso orgullo que sentimos por la manera como representaron a nuestro paraíso deportivo y a Colombia en el escenario más importante del fútbol: el Mundial”, expresó la gobernadora.

Además de la ceremonia protocolaria, el encuentro estuvo marcado por un ambiente de cercanía entre los jugadores y las autoridades. Incluso, Johan Mojica invitó a bailar a la gobernadora, protagonizando uno de los momentos más espontáneos de la jornada.

Los futbolistas aprovecharon el homenaje para agradecer el respaldo de los colombianos durante el Mundial. Juan Camilo Portilla envió un mensaje a las nuevas generaciones, invitándolas a perseguir sus sueños: “Con trabajo y disciplina todos podemos alcanzarlo”, señaló el mediocampista, quien además destacó la experiencia de compartir camerino con referentes como Johan Mojica y Dávinson Sánchez. “Es un orgullo y un placer para nosotros compartir con ellos que tienen tanta experiencia. Ellos han marcado un camino que, para nosotros, los más jóvenes, sirve de referencia para saber hacia dónde tenemos que ir”

Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de Johan Mojica quien con la voz entrecortada resaltó: “Llevo 14 años jugando en España y los colombianos en todo lado somos bien recibidos por ser personas trabajadoras, serviciales y cordiales. A todos los colombianos, no solo los que estamos aquí, sino fuera del país, hacemos un trabajo bárbaro para mantener los hogares entonces tenemos que sentirnos muy privilegiados y orgullosos de poder ser colombianos".

El deportista aseguró también que el respaldo de la hinchada fue una de las grandes fortalezas del equipo durante la Copa del Mundo: “Tenemos la hinchada más grande de todo el planeta. Nos dimos cuenta de todo el apoyo que nos dieron porque en cada estadio fuimos locales y protagonistas. Nos tenían miedo, independientemente del rival que tuviéramos, el estadio estaba amarillo y toda la energía que ustedes depositaron en nosotros fue la que llevamos dentro del terreno de juego".

Por su parte, Dávinson Sánchez también agradeció el homenaje y recordó que, más allá del reconocimiento deportivo, los futbolistas siguen siendo personas con valores y responsabilidades familiares, resaltando que representar a Colombia implica abrir puertas y dejar una buena imagen del país en el exterior: “somos los encargados de abrir puertas y sacar la cara por Colombia. Lo más importante es que nunca se discuta que nos sentimos orgullosos de representar a nuestro país”, agregó.

Finalmente, Gustavo Puerta reconoció que el grupo terminó el Mundial con la sensación de que podía llegar más lejos. “Queda un sabor amargo de sentir que podíamos seguir avanzando, pero si Dios lo quiso así fue porque en sus planes tiene cosas mejores para nosotros y, si no pasó esta vez, fue porque nos faltan algunas cosas por mejorar”, afirmó.

El volante también pidió recordar el lado humano de quienes representan al país. “A veces a las personas se les olvida que nosotros también somos humanos. Tenemos muchos privilegios, pero también dejamos de compartir con nuestras familias momentos importantes y fechas especiales. Nosotros también sentimos”, concluyó.

Con este reconocimiento, el Gobierno departamental exaltó no solo el desempeño deportivo de los jugadores durante el Mundial de 2026, sino también el ejemplo que representan para las nuevas generaciones del Valle del Cauca, dentro y fuera de las canchas.