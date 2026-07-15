Buscan a falsos agentes de la SIJÍN que robaron $80 millones tras irrumpir en una vivienda en Cali

Las autoridades adelantan una intensa búsqueda para capturar a los delincuentes que, haciéndose pasar por investigadores de la SIJÍN de la Policía Nacional, irrumpieron en una vivienda del barrio El Lido y robaron cerca de 80 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación y los videos de las cámaras de seguridad, varios hombres llegaron al inmueble simulando ser funcionarios de la Policía. Uno de ellos vestía una prenda reflectiva con distintivos alusivos a la Seccional de Investigación Criminal, mientras los demás portaban ropa oscura.

En la vivienda se encontraban una pareja de adultos mayores, una empleada doméstica y un menor de edad. Una vez dentro, los delincuentes sometieron a los ocupantes. La mujer adulta mayor fue reducida en el piso por una mujer, mientras otro de los implicados la amenazaba, presuntamente, con un arma de fuego. Además, uno de los residentes fue golpeado con un objeto contundente.

Las imágenes de seguridad muestran a los presuntos responsables recorriendo la casa mientras intimidaban a la familia. Tras apoderarse del dinero y otras pertenencias, escaparon en dos vehículos particulares.

Según la Policía Metropolitana de Cali, los delincuentes ya habían intentado ingresar minutos antes a la vivienda y posteriormente regresaron para ejecutar el robo.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que una burbuja investigativa fue conformada para identificar y capturar a los responsables.

“Una burbuja investigativa se encuentra al frente del caso ocurrido el pasado 6 de julio en el barrio El Lido, donde al parecer varias personas, una de ellas con prendas alusivas a la fuerza pública, tratando de suplantar a la autoridad, ingresaron a una vivienda con el objetivo de hurtar una millonaria suma de dinero. (...) La institución está actuando con celeridad para identificar y capturar en el menor tiempo posible a los responsables y hacer que respondan ante la justicia por los delitos de hurto y suplantación de autoridad”, indicó el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar la identidad de cualquier persona que se presente como funcionario público antes de permitir su ingreso a una vivienda y denunciar cualquier situación sospechosa a la línea de emergencia 123.