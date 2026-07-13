Abelardo De La Espriella llega a Bucaramanga para el empalme territorial: estas son las prioridades

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, llegará mañana a Bucaramanga como parte de los empalmes territoriales anunciados para preparar su nuevo Gobierno, y los gremios de Santander ya tienen lista la hoja de ruta con las obras que esperan impulsar.

En palabras del presidente electo este “empalme territorial” hace parte de una estrategia con la que busca construir, junto a las regiones, la hoja de ruta que marcará las prioridades de su gobierno antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto.

El encuentro se realizará desde las 8:00 de la mañana y reunirá al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla y al ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán. También estarán presentes los alcaldes de las provincias.

Uno de los ejes de la reunión será la presentación de los proyectos que Santander espera gestionar con el nuevo Gobierno. En ese propósito, la Alianza por Santander, integrada por más de 20 gremios y organizaciones, consolidó una hoja de ruta con 11 proyectos estratégicos, resultado de varios años de trabajo conjunto y de la identificación de las principales necesidades del departamento.

“Estas iniciativas serán presentadas al Gobierno Nacional como una apuesta para cerrar brechas en conectividad y logística, gestión inteligente del agua y desarrollo energético sostenible”, señala el documento.

Entre las iniciativas se encuentran el corredor Bucaramanga-Barbosa, la vía Bucaramanga-Pamplona, el anillo vial externo del área metropolitana, la ampliación de los aeropuertos Palonegro y Yariguíes, las obras para recuperar la navegación por el río Magdalena, el fortalecimiento del sistema de transporte masivo y proyectos para mejorar el abastecimiento de agua y la infraestructura energética.

Además de la hoja de ruta construida por los gremios, la Gobernación de Santander también llegará al empalme territorial con una propuesta.

El gobernador Juvenal Díaz explicó que el departamento presentará tres proyectos estratégicos, mientras que cada provincia expondrá otras tres iniciativas definidas previamente con los alcaldes.

“El departamento presenta tres proyectos (...) y así cada provincia, de acuerdo con un trabajo que hicimos con los alcaldes, presentará tres proyectos que impactan a toda una región”, explicó el mandatario.