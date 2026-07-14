Briceño: En combates entre ilegales, un explosivo hirió a un civil y 90 personas se desplazaron

En la tarde de este lunes festivo se reportó una situación violenta que habría dejado una persona herida y cerca de un centenar de campesinos desplazados por las confrontaciones entre los grupos ilegales en zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia.

Las fuentes desde el territorio comentaron Caracol Radio que en la tarde de este lunes 13 de julio los grupos ilegales Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 se enfrentaron en zona rural del corregimiento de Las Auras, ubicado a una media hora de la cabecera municipal. Relataron que en esa zona se enfrentaron con explosivos lanzados desde drones y que uno de esos cayó en pleno caserío, en el parque principal, en un negocio comercial conocido como caseta. Según la información de la comunidad, el dueño del lugar quedó herido de gravedad por el artefacto.

Caracol Radio conoció que ante la situación que generó bastante temor entre los habitantes, ya que escucharon alrededor de ocho explosiones, 30 familias de campesinos compuestas por unas 90 personas se desplazaron del caserío hacia el área urbana, donde la alcaldía preparó un albergue temporal en una institución educativa para brindarles apoyo mientras se adelanta el censo y se disponen las ayudas correspondientes. También en el Centro de Protección Social

La comunidad expresa una preocupación y es el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales. Como ya se ha denunciado, ahora esa nueva estrategia de guerra es más letal, pero también más riesgosa para los civiles.

Se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial de esta situación que de nuevo afecta a la población civil de Briceño, Antioquia.