Ciudades de América Latina debaten en Medellín nuevas estrategias para mejorar la salud pública

Medellín

Medellín se consolida como el epicentro de la salud pública en América Latina al albergar, del 14 al 16 de julio, el Taller Regional de la Alianza de Ciudades Saludables. Este gran evento internacional cuenta con el respaldo técnico y financiero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bloomberg Philanthropies y la organización global Vital Strategies.

El encuentro reúne a delegaciones oficiales de diez grandes urbes de la región, incluyendo Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Bogotá y Quito, con el objetivo de robustecer las políticas de los gobiernos locales. El foco principal de las mesas técnicas es diseñar estrategias conjuntas de prevención frente a lesiones y enfermedades no transmisibles, como el cáncer y la diabetes.

La elección de la capital antioqueña como sede destaca su liderazgo en la promoción de entornos saludables y el control regulatorio del tabaco y vapeadores. Durante las jornadas se exponen los resultados de la estrategia local “Libres para...”, la cual ha sensibilizado a más de 212.000 ciudadanos y logrado que 750 estudiantes entregaran de manera voluntaria sus dispositivos electrónicos de consumo.

Asimismo, la ciudad comparte con los líderes internacionales su modelo integral de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas con enfoque territorial. Este esquema de innovación social destaca por acercar la atención psicológica gratuita y oportuna a las comunidades a través de herramientas activas como los Escuchaderos, la Línea de atención 106 y el protocolo de emergencia Código Dorado.