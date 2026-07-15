Iván Cancino pide a la Agencia Jurídica aplazar adjudicación de contratos por más de $4.000 millones

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, le pidió al director de la Agencia Jurídica del Estado, César Palomino, considerar aplazar el comité de contratación citado para este miércoles, en el que se adjudicarían procesos contractuales que superan los $4.000 millones, hasta que el equipo de empalme haya podido revisar la información solicitada, teniendo en cuenta que están comprometidas vigencias futuras y recursos públicos a largo plazo.

En una carta enviada al funcionario, Cancino solicitó “aplazar la decisión de adjudicación o aprobación de los procesos contractuales relacionados o, en su defecto, de la totalidad de los que se sometan a consideración del Comité, hasta que el equipo de empalme haya podido revisar la información solicitada”.

Además, pidió que, en un plazo de tres días, se remita la relación completa de los procesos que serán analizados por el comité, detallando su objeto, cuantía, modalidad de selección, disponibilidad de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP), la existencia de vigencias futuras y los estudios previos que justifiquen la necesidad de adelantar esas contrataciones antes del cambio de Gobierno.

El ministro designado también requirió que se informe “si alguno de los procesos referidos guarda relación de objeto, necesidad o proveedor con otros procesos recientes de la Agencia, dado el riesgo de fraccionamiento que puede derivarse de someter un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración”.

Cancino advirtió que la comunicación fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República “a efectos de que, si lo estiman pertinente, ejerzan las funciones preventivas, disciplinarias y de control fiscal concomitante que constitucional y legalmente les corresponden frente a los procesos aquí referidos”. Asimismo, expresó que espera una pronta respuesta, “dada la premura que impone la fecha de la sesión del Comité”, e indicó que la solicitud busca garantizar la transparencia durante el proceso de transición de gobierno.