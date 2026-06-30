Procuraduría y Contraloría advierten a Gobierno Petro entregar informe de gestión

Imagen de referencia. Procuraduría General de la Nación - Contraloría General de la República: Colprensa / Gustavo Petro: Getty Images.

La Procuraduría y la Contraloría emitieron una directriz en la que advierten al Gobierno nacional que debe entregar un informe de gestión con información detallada sobre asuntos y recursos públicos ejecutados y pendientes al cierre del periodo.

Frente a la contratación, el documento señala que deben estar publicados en el SECOP todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y en curso. Además, la administración entrante debe recibir información clara y actualizada sobre contratos próximos a vencer, procesos en trámite y aquellos con dificultades de ejecución, incumplimientos o sanciones en curso.

Asimismo, exhortaron al gobierno saliente y a las entidades de la Rama Ejecutiva que participen en el proceso de transición a publicar los informes de empalme y sus documentos de soporte, garantizando el acceso público, salvo la información que tenga reserva legal.

Solicitudes adicionales que debe tener el informe de gestión por parte del Gobierno

La directriz también pide entregar información suficiente, verificable y oportuna sobre asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales, con el fin de garantizar la continuidad institucional y evitar posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza.

“Sea la oportunidad para recordar a los integrantes del gobierno saliente que, en el marco del proceso de transición, deben identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno, así como de las situaciones en las que, en aplicación del principio de subsidiariedad, otra administración haya asumido funciones orientadas a garantizar derechos fundamentales o asegurar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales”.

Termina la comunicación de los entes de control diciendo lo siguiente:

“Lo anterior, a fin de permitir a la administración entrante conocer el alcance de las obligaciones institucionales en curso, las entidades comprometidas y las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública.”

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