Policía investiga riña entre uniformados y feligreses durante honras fúnebres en Puente Aranda

En los últimos días se hizo viral en el que se ve una pelea entre uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y varios asistentes a las honras fúnebres de un familiar en el barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con fuentes, el altercado se habría dado por una persona que dejó parqueada varias motocicletas en vía pública.

Según el comunicado oficial de la Institución, los uniformados fueron alertados sobre una riña en vía pública que posteriormente se trasladó al interior de un templo religioso.

“Una vez hicieron presencia, fueron increpados por un grupo de personas que se encontraban en alto grado de exaltación. Por lo anterior, se hizo necesario el uso proporcional de la fuerza para salvaguardar la integridad de transeúntes y ciudadanos que participaban de una eucaristía”, dice el comunicado.

Sumado a esto, durante el procedimiento, los uniformados fueron agredidos, “motivo por el cual a dos personas les fueron impuestos comparendos en aplicación del artículo 155, Traslado por Protección de la Ley 1801 de 2016 y se materializó la captura de una tercera persona por el presunto delito de violencia contra servidor público”.

En ese orden ideas, y siguiendo los protocolos internos de la Policía, se dispuso un equipo interdisciplinario, con el fin de verificar los hechos.

“La Policía Nacional ratifica su compromiso con la garantía y respeto por los derechos de los ciudadanos, el debido proceso y el fortalecimiento permanente de la confianza entre la Institución y la comunidad”, concluyeron en el comunicado.