Suspenden a conductor de ambulancia involucrado en accidente: no habría auxiliado a joven

Por medio de un comunicado, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente se pronunció sobre el accidente en el que se vio involucrada una ambulancia de le entidad y que hoy tiene a un joven de 25 años en cuidados intensivos.

De acuerdo con la entidad, la tripulación de esta ambulancia sí presentó atención en el momento de los hechos.

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“Como parte de la respuesta inmediata a la situación, la tripulación de la ambulancia brindó los primeros auxilios a las personas afectadas y permaneció a disposición de las autoridades de tránsito para contribuir al esclarecimiento de los hechos”, afirmaron.

Sin embargo, ante la situación aseguran que se acribaron los procedimientos administrativos correspondientes.

“(…) la suspensión preventiva del conductor involucrado y el inicio de la investigación interna, con el propósito de establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y adoptar las medidas que correspondan”, aseveraron.

Y agregaron, “ es importante tener en cuenta que el cumplimiento de las normas de tránsito es una obligación individual de todos los conductores y que cualquier responsabilidad derivada de un eventual incumplimiento será determinada por las autoridades competentes, con observancia del debido proceso”.

Finalmente, desde la entidad reiteraron su disposición para atender los requerimientos de las autoridades competentes.

“Lamentamos profundamente estos hechos y expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la prestación de servicios de salud bajo los principios de seguridad, responsabilidad y respeto por la vida”, concluyeron.