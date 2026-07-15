Ordenan evacuación en zona rural de Ubalá en Cundinamarca: familias se resguardan en colegio

Cundinamarca

Al menos tres deslizamientos de tierra se presentaron en los últimos días en la inspección de Santa Rosa, en zona rural del municipio de Ubalá, en Cundinamarca. Debido a esta situación que representaba un riesgo por otra posible avalancha en la zona, la Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO) recomendó a las autoridades locales la evacuación de la familias, como medida preventiva.

“Las entidades hacen un llamado a la comunidad para acatar las instrucciones impartidas por los organismos de gestión de riesgo y los cuerpos de socorro, evitar el ingreso a las zonas de amenaza y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de preservar la vida y facilitar el desarrollo de las labores de atención”, indicó la entidad en un documento.

Esta emergencia invernal se presenta debido a las fuertes lluvias, que además de los derrumbes, también hay amenazas latentes de represamiento de material en una quebrada, según la autoridad ambiental.

Puesto de Mando Unificado

En las últimas horas, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para informar a la población sobre la emergencia que se presenta y las medidas que se van a implementar.

“Se informó que, aunque se ha evidenciado una disminución en el arrastre de material en la parte alta de la ladera, persiste un talud con condiciones de inestabilidad y alta probabilidad de desprendimiento”, señaló al Corporación.

Continuará el monitoreo de la situación y las valoraciones en terreno para tomar decisiones que salven la vida de los habitantes.

Resguardo en colegio

“Con la comunidad decidimos albergarnos hoy en nuestra escuela. De parte de la administración municipal estamos apoyando e informando a las diferentes entidades departamentales y nacionales. Agradecerle al director de CORPOGUAVIO por el acompañamiento”, aseguró el alcalde de Ubalá, Manuel Calderón.

Se espera que hoy lleguen las ayudas de la Gobernación de Cundinamarca y se pide a la ciudadanía donar alimentos no perecederos, agua potable, ropa en buen estado y artículos de primera necesidad.