Así será el recorrido de la Troncal del Magdalena Medio: ¿cuánto lleva la obra y cuándo la entregan?

La Troncal del Magdalena Medio, un proyecto de infraestructura vial que hace parte del programa de concesiones de quinta generación (5G) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), actualmente es uno de los más importantes que se ejecutan en Colombia.

Este proyecto pretende mejorar la conexión entre el centro del país y la Costa Caribe mediante la intervención de una vía estratégica con el propósito de agilizar la movilidad de pasajeros y carga, reducir tiempos de viaje y lograr que la logística nacional sea más competitiva.

El proyecto y está dividido en dos grandes corredores llamados Troncal Magdalena 1 y Troncal Magdalena 2. Ambos tramos conectan a Puerto Salgar (Cundinamarca), Barrancabermeja (Santander) y Sabana de Torres (Santander), logrando integrarse con la Ruta del Sol hacia la región Caribe.

¿Cuál será el recorrido de la Troncal del Magdalena Medio?

La ANI ha explicado que la Troncal Magdalena 1 es un corredor de aproximadamente 259,6 kilómetros entre Puerto Salgar y Barrancabermeja.

En esta vía se construirán 8 variantes, 8 intersecciones a desnivel, 20 puentes vehiculares nuevos y 17 puentes peatonales. Además, se rehabilitará, operará y se le hará mantenimiento a gran parte del corredor existente.

En cuanto a la Troncal Magdalena 2, esta abarca un corredor de cerca de 272 kilómetros entre Sabana de Torres, Curumaní y los sectores que conectan con la Ruta del Sol. Este recorrido lo convierte en un tramo clave para el transporte de mercancías entre el centro del país y los puertos del Caribe.

¿En qué van las obras de la Troncal del Magdalena Medio?

La ANI ha informado que, actualmente, siguen ejecutándose diferentes frentes de obra en ambos proyectos.

Las obras incluyen la construcción de puentes, estabilización de taludes, mejoramiento de la infraestructura existente y desarrollo de nuevas variantes. Además, la entidad asegura que las intervenciones avanzan en distintos municipios del corredor.

Entre tanto, la ANI desarrolla otros proyectos complementarios que conectarán la Troncal del Magdalena con nuevas vías estratégicas, como por ejemplo el proyecto Villeta–Guaduas–El Korán que conectará la doble calzada Bogotá–Villeta con las troncales Magdalena 1 y 2 y reducir hasta en hora y media los tiempos de desplazamiento entre el centro del país y la Costa Caribe.

¿Cuándo será entregada la Troncal del Magdalena Medio?

La ANI ha informado que las concesiones de la Troncal del Magdalena se adjudicaron como contratos de largo plazo. Esto significa que las obras no se entregarán en una sola fecha, sino que se inaugurarán poco a poco a medida que empiecen a ser habilitados los distritos tramos.

La entrega del corredor vial del tramo 1, entre Puerto Salgar y Barrancabermeja, está programada para el año 2028.

Los contratos para este proyecto incluyen diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento.

Así, los tramos intervenidos comenzarán a habilitarse uno por uno una vez finalicen las obras y estas sean autorizadas a nivel técnico.

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