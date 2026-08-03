Tres integrantes del ELN murieron en Nariño tras operación del Ejército

Tres presuntos integrantes de la estructura Comuneros del Sur del ELN murieron durante una operación militar adelantada por tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, en la vereda Betania, municipio de Mallama, Nariño. De acuerdo con el reporte operacional, la acción estuvo dirigida a neutralizar un ataque planeado por esa organización.

La ofensiva tenía como principales objetivos a Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’, ‘El Gringo’ o ‘El Ruso’, señalado como cabecilla logístico de Comuneros del Sur y con cerca de 15 años en la organización. Según inteligencia militar, era el encargado del abastecimiento de la estructura, del recaudo de extorsiones relacionadas con la cadena del narcotráfico y de coordinar acciones de intimidación y control territorial en Mallama, Ricaurte, Túquerres, Samaniego y Cumbal. Además, registraba una orden de captura por homicidio en persona protegida y una condena por rebelión.

Las autoridades también buscaban a Carlos Eduardo Álvarez Chamorro, alias ‘Carlitos’, cabecilla de comisión armada de la compañía Jaime Toño Obando, señalado de coordinar acciones armadas, confrontaciones con la Fuerza Pública, extorsiones y constreñimiento contra la población civil en las veredas El Arco y Betania, en Mallama. Contra este hombre existía una orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y desaparición forzada.

Durante la operación las tropas incautaron un fusil calibre 5.56, cuatro armas cortas, cinco proveedores, 235 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y un equipo GPS. En el procedimiento también fue capturada María Isabel Riascos Chapuen, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.