ELN atentó contra una subestación de Policía en Tame, Arauca: Esto se sabe

Este martes 14 de julio se registró un ataque del ELN contra la subestación de la Policía en Betoyes, zona rural de Tame, Arauca. Este dejó dos policías asesinados y más de cinco uniformados heridos.

La acción habría sido perpetrada por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, comisión Martha Elena Barón, del ELN, contra la unidad policial ubicada en la vereda Betoyes.

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¿Cómo fue el ataque de ELN contra la subestación de Policía en Arauca?

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se produjo mediante el lanzamiento de artefactos contra la subestación, por lo que las autoridades verifican el estado de los heridos, los daños ocasionados y las condiciones de seguridad en el área.

La situación fue reportada en la tarde de este martes 14 de julio, mientras unidades de la fuerza pública adelantan las labores de reacción y aseguramiento en este sector del departamento de Arauca.

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