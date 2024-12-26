“Estoy concentrado en lo mío”: general Mejía sobre presunto montaje al general John Rojas

En diálogo con La W, el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, se refirió a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar la investigación que se adelantaba contra el general (r) John Rojas, quien era el comandante del Comando Específico en el departamento del Cauca y había sido señalado de supuestos nexos con grupos armados, además de otra serie de irregularidades.

Cabe recordar que el general Mejía es uno de los señalados de supuestamente participar en el montaje que se habría hecho para –según una denuncia– evitar que el general (r) Rojas pudiera llegar a la comandancia del Ejército Nacional. Por eso, señaló al general Mejía como uno de los oficiales que habría participado en este complot.

“Yo estoy concentrado en lo mío, ese rol de identificar quién es culpable o no quién merece ingresar o estar ni me atañe. Ese tema no lo reviso, no hace parte de mi rol. Que eso lo defina la justicia, yo trabajo concentradamente en lo que me toca”, respondió el general Mejía.

Además, añadió él no puede opinar al respecto y aclaró que no entregó ningún documento a la Fiscalía: “No es mi trabajo definir esa situación, yo estoy concentrado en afectar las estructuras (…) yo informé a la inspección del Ejército en un documento diferente, pongo en conocimiento a mis superiores de lo que está ocurriendo y la inspección del Ejército es quien informará y tomará las acciones legales, a mí me corresponde informar lo que a mí me consta”.

Aunque desde el Ejército no habido un pronunciamiento sobre la situación del general Rojas, ni se ha confirmado si volverá a ser reintegrado, La W si ha podido conocer que algunos oficiales se han comunicado con el general (r) Rojas luego de conocerse que la Fiscalía cerraría la investigación.

La polémica del general (r) Rojas

En septiembre de 2023, se hicieron una serie de informes por parte del general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, sobre el general Raúl Vargas, en ese momento comandante de la Tercera División y del comandante del Comando Específico, el general Federico Mejía.

En ese informe, que fue revelado en exclusiva por La W, se adjuntan una serie de supuestos hechos que habría cometido el general y que lo vincularían con supuestos nexos con grupos armados. Hasta la fecha, esto no se ha probado.

Lo llamativo de este caso es que los tres informes de los generales coincidencialmente se hicieron el día 22 de septiembre de 2023. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2023, se radicaron ante la Fiscalía General de la Nación.

Escuche la entrevista completa al general Federico Mejía en La W:

Escuche la señal en vivo de W Radio: