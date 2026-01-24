Corrupción en el Ejército: oficiales y suboficiales se habrían apropiado de dineros de recompensas 

Una investigación de la revista Semana destapó un escándalo de corrupción al interior del Ejército Nacional, que al parecer estaría relacionado con el presunto uso de dineros de gastos reservados que estarían destinados al pago de recompensas y labores de inteligencia contra grupos armados ilegales.

Al parecer, algunos oficiales y suboficiales se habrían concertado para diseñar un montaje que les permitiera apropiarse de recursos públicos ofrecidos como recompensa por la información que permitió ubicar y abatir a Edilberto Marín Gómez, alias ‘Paisa Duber’, mano derecha de Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc.

Una falsa informante supuestamente recibió pagos de más de 590 millones de pesos sin haber entregado información real y verificable; por estos hechos ya hay una denuncia instaurada en la Fiscalía General de la Nación.

Precisamente, se reveló que la operación militar contra alias ‘Paisa Duber’ se dio gracias a la intervención de un infiltrado que fue descubierto y asesinado por las disidencias. No obstante, tras su muerte, al parecer algunos uniformados habrían suplantado su rol con una informante ya registrada.

La revista también señaló que a la falsa informante se le habría suministrado información sensible para justificar el pago de la recompensa.

Al parecer, las irregularidades se habrían extendido a fabricación de informes falsos para legalizar recursos de inteligencia en otras regiones del país.

Puerto Jordán

Uno de los episodios más delicados ocurrió en el municipio de Puerto Jordán (Arauca), donde el grupo armado ilegal del ELN perpetró un atentado en el que tres militares murieron y 26 resultaron heridos.

Según la revista, un oficial del Ejército Nacional reportó labores de inteligencia que nunca desarrolló.

La Fiscalía General de la Nación está investigando el caso.