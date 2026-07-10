Abren investigación por presuntas fallas en proceso de contratación de la Policía Nacional

Justicia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, integrantes del comité evaluador del componente jurídico de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional, por presuntas irregularidades en un proceso de contratación.

El órgano de control busca establecer si se excluyó injustificadamente a un consorcio participante en un proceso de selección abreviada que se encuentra en curso.

En ese sentido, se investiga si se negó injustificadamente la modificación de uno de los integrantes del Consorcio Rural, pese a que la comunicación oficial con esta solicitud habría quedado registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) antes del cierre de la recepción de ofertas.

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Por estos hechos, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y escuchará en versión libre a los presuntos implicados, con el fin de determinar si hubo desconocimiento de los principios de la contratación estatal y una posible afectación al debido proceso.