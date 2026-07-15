Piedad Urdinola renuncia a la dirección del DANE y dejará el cargo el 21 de julio

La entidad informó que la dirección quedará encargada a Claudia Díaz, jefa de la Oficina de Planeación

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, presentó su renuncia ante el presidente de la República y dejará oficialmente su cargo el próximo 21 de julio de 2026.

De acuerdo con el DANE, la funcionaria adelantó el proceso de empalme siguiendo las directrices del Gobierno Nacional y garantizando una transición ordenada, transparente y responsable, con el objetivo de asegurar la continuidad de la producción estadística del país.

Durante los cuatro años de gestión de Urdinola, la entidad destacó varios logros, entre ellos la realización del primer Censo Económico Nacional Urbano en 34 años, la expansión de las estadísticas vitales hacia territorios apartados, la organización del V Foro Mundial de Datos y el fortalecimiento de las Cuentas Económicas Ambientales.

Asimismo, resaltó la producción de las primeras Cuentas Nacionales de Inclusión y el desarrollo de mediciones sobre fenómenos históricamente poco documentados, como la explotación sexual y comercial de menores de edad.

“Dejamos un DANE en el que Colombia puede ver mejor sus inequidades. Hicimos que las desigualdades que antes no se medían hoy tengan información clara y oficial, porque lo que no se mide no se puede cambiar. Ese es el espejo del país que entregamos: más nítido y más incluyente”, afirmó la directora saliente.

La entidad informó que la dirección quedará encargada a Claudia Díaz, jefa de la Oficina de Planeación y líder del proceso de empalme, quien asumirá la conducción de la entidad mientras se garantiza la continuidad institucional.