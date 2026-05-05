Subsidio de vivienda en Bogotá hasta julio: 9.000 ayudas para arriendo, cuota inicial y mejoras

De fondo: Imagen ilustrativa de un conjunto de apartamentos y al frente un logo de la Secretaría del Hábitat de Bogotá (Cortesía: Secretaría del Hábitat) / A la izquierda hay una imagen de referencia de una persona recibiendo unas llaves de una casa, símbolo de una compra de vivienda (Crédito: Getty Images)

la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), lanzó el plan ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, una iniciativa que busca ofrecer 9.000 ayudas a familias bogotanas en temas de vivienda.

“Hemos diseñado un calendario con miles de cupos que van desde el ahorro programado hasta el apoyo para el cierre financiero y el mejoramiento de sus viviendas actuales”, señaló la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.

Así, se diseñó un calendario único en el que cada uno de los planes se dará en fechas concretas tanto para recibir asesoría en la página web como en los puntos físicos habilitados por la alcaldía.

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Calendario de subsidios para ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’

Este plan de gobierno distrital estará dividido en varias fases que se desarrollarán entre mediados de mayo, junio y julio, distribuidos de esta forma:

‘Reactiva tu Compra’: Ya en curso, ofrece 2.000 cupos para familias que ya iniciaron su proceso de compra, pero necesitan un último impulso financiero para escriturar.

Ya en curso, ofrece 2.000 cupos para familias que ya iniciaron su proceso de compra, pero necesitan un último impulso financiero para escriturar. ‘ Ahorro para mi Casa’: Entre el 19 y 20 de mayo se abren 1.500 cupos para familias que quieren ahorrar para su cuota inicial, recibiendo pagos de hasta $ 13.026.733 (divididos en 12 pagos) para ayudar con el arriendo.

Entre el 19 y 20 de mayo se abren 1.500 cupos para familias que quieren ahorrar para su cuota inicial, recibiendo pagos de hasta $ 13.026.733 (divididos en 12 pagos) para ayudar con el arriendo. Apoyo a los más vulnerables: Los días 10 y 11 de junio, el programa ‘Arriendo Temporal Solidario’ ofrecerá 700 cupos para ayudar a cubrir el costo del alquiler a familias con ingresos de hasta un salario mínimo.

Los días 10 y 11 de junio, el programa ‘Arriendo Temporal Solidario’ ofrecerá 700 cupos para ayudar a cubrir el costo del alquiler a familias con ingresos de hasta un salario mínimo. Mejoramiento de vivienda (Engativá): El 14, 15 y 16 de mayo se realizarán las postulaciones para los habitantes de la localidad que quieran realizar mejoras o arreglos en sus pisos o estructuras. Esta convocatoria es adicional a la ya realizada durante el mes de abril para el sector de Suba Rincón (28 - 30 de abril).

La estrategia cierra con una feria de vivienda

Para dar cierre a estas convocatorias, se realizará la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, del 2 al 4 de julio. Este evento reunirá a 29 constructoras, 12 entidades financieras y cinco cajas de compensación en un solo lugar para recibir asesoría en vivienda.

Para asistir, del próximo 20 de mayo al 1 de junio se habilitará un enlace para inscribirse, a través de los canales oficiales de la Secretaría del Hábitat.

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¿Cómo inscribirse a las convocatorias de subsidio de vivienda en Bogotá?

La alcaldía confirmó que los procesos de inscripción serán abiertos días antes de la convocatoria a la que está interesado(a). Puede consultar actualizaciones dirigiéndose a la página www.habitatbogota.gov.co o llamando a la línea 195.

El reporte oficial indica que los cupos se distribuirán en diversas convocatorias programadas entre los meses de abril y julio de 2026.

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