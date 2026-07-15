A disparos asesinaron a una lideresa social en el sur del Cauca

Yenny Guaina Baltazar presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda Llano Alto, asesinada ene l sur del Cauca. Crédito: Suministrada.

Argelia -Cauca

Asesinaron a una lideresa social en el sur Cauca. En el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, hombres armados segaron la vida de Yenny Guaina Baltazar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Llano Alto.

En el suceso violento también fue asesinado el esposo de la lideresa.

Información preliminar da cuenta de que el crimen se registró a plena luz del día, en inmediaciones de una panadería donde “desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja”.

El doble homicidio evidencia la violencia que se registra en el sur del Cauca y eleva a 80 el número de líderes sociales asesinados en Colombia, 17 de ellos en la región caucana.

Estas cifras están expuestas en el Observatorio de Asesinatos de Líderes Sociales del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Ahí también se lee que del total de las víctimas este año, más del 12,5% son mujeres y el 87.5% hombres, asesinados en 12 de los 42 municipios que se cuentan en el departamento del Cauca.

Particularmente, en Argelia, donde tuvo lugar el reciente asesinato, confluyen disputas territoriales entre el frente Carlos Patiño, la Segunda Marquetalia y ELN que incrementan los índices de violencia; un factor que la Defensoría del Pueblo, a través de Alertas Tempranas, relacionaba con altos riesgos para los liderazgos sociales.