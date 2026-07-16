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16 jul 2026 Actualizado 01:05

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Un muerto y dos heridos en combates entre grupos ilegales en el sur del Cauca

El Ejército Nacional ingresó a la zona para restablecer el orden y salvaguardar la integridad de la población.

Las confrontaciones tuvieron lugar en zona rural del municipio de Mercaderes. Crédito: Suminstrada.

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Las confrontaciones tuvieron lugar en zona rural del municipio de Mercaderes. Crédito: Suminstrada.
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Mercaderes - Cauca

Intensos combates entre actores ilegales generan temor en el sur del Cauca. En el sector de La Y, entre los corregimientos San Joaquín y Cajamarca, municipio de Mercaderes, se enfrentaron el ELN y una estructura sin identificar, dejando a una persona muerta y dos más heridas.

Maribel Perafán, secretaria de Gobierno departamental explicó que, al parecer, se trató de “una disputa por las rutas del narcotráfico”.

La funcionaria resaltó que ante la situación la Policía Nacional “activó el plan defensa” y “reforzó la seguridad en la subestación de San Joaquín” para atender las novedades que lleguen a presentarse.

Para contralar la problemática y restablecer el orden las Fuerzas Militares explicaron que desplegaron las capacidades del Batallón de Alta Montaña Número Cuatro y de la Fuerza Aérea que “realizaron sobrevuelos de disuasión y maniobras ofensivas” en el territorio.

En mercaderes, las autoridades municipales realizaron un consejo de seguridad con los estamentos departamentales, La Fuerza Pública y el Ejército Nacional para coordinara acciones que permitan salvaguardar la integridad de la población civil ante la persistencia de los choques bélicos entre actores armados no estatales.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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