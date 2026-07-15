Fuera de circulación dos toneladas de marihuana en el Cauca tras operativo policial. Crédito: Suministrada.

Incautadas dos toneladas de Marihuana en el Cauca. En el operativo desarrollado en la vía Panamericana la Policía encontró el alucinógeno camuflado en un vehículo tipo furgón que cubría la ruta Popayán – Cali.

Los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte ejecutaron el operativo en el municipio de Santander de Quilichao. La inspección del automotor puso en evidencia el cargamento que estaba distribuido en paquetes prensados y marcados.

El coronel Yerson Bedoya, comandante del Departamento de Policía Cauca, sobre el caso, destacó que el cargamento tenía un costo aproximado de “mil millones de pesos”. También mencionó que se evitó la comercialización de cerca de “dos mil millones de dosis” que llegarían a las calles.

Las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, con la incautación, ven afectados sus ingresos producto de economías ilícitas.

El automóvil y el material incautado están a disposición de la autoridad competente. Ahora sigue el proceso por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.