Liberan a Zulandy Mambuscay, comerciante secuestrada en El Tambo, Cauca

El Tambo, Cauca. Fue dejada en libertad Zulandy Mambuscay, reconocida comerciante de este municipio, quien había sido secuestrada en el corregimiento de Piagua, en el occidente del departamento.

De acuerdo con la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, la mujer fue ubicada en zona rural tras varios días de búsqueda adelantada por sus familiares, la comunidad y las autoridades.

“Gracias a Dios ya está con su familia. Se logró establecer una línea de búsqueda con apoyo de sus familiares y vecinos que estuvieron de manera permanente. La Policía entregó algunas coordenadas y se logró ubicar en una zona limítrofe entre El Tambo y el municipio de Timbío”, señaló la funcionaria.

La familia de Mambuscay agradeció el acompañamiento de la comunidad, organizaciones sociales, líderes y autoridades, destacando el trabajo articulado que permitió su liberación sana y salva.

Además, convocaron a una eucaristía de acción de gracias en la iglesia Jesús Nazareno de El Tambo.

Tras la liberación de Mambuscay, las autoridades concentran sus esfuerzos en ubicar a la empresaria Sonia Sarmiento, secuestrada el mismo fin de semana, en el municipio de Timbío, donde fue raptada por hombres armados en un establecimiento comercial.

El Gaula, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, adelanta las labores de búsqueda para dar con su paradero.