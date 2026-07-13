Sobrecargas en la red provocan apagones en el Cesar

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, confirmó que las interrupciones del servicio de energía registradas en las últimas horas en algunos sectores del Cesar obedecieron a sobrecargas en las redes eléctricas ocasionadas por el incremento en la demanda del servicio, especialmente en medio de las altas temperaturas que enfrenta la región.

El panorama se refleja en las calles. En el Cesar, comunidades volvieron a bloquear vías como protesta por los prolongados cortes de energía que han afectado a varios municipios. Habitantes de sectores de La Paz, San Diego y Valledupar han expresado su inconformidad por los apagones, en medio de jornadas de altas temperaturas que han incrementado la sensación térmica.

Uno de los episodios recientes ocurrió este fin de semana en San Diego, donde un bloqueo vial fue instalado por ciudadanos inconformes con la prestación del servicio eléctrico. La protesta terminó tras la mediación de autoridades y compromisos relacionados con la continuidad y calidad del suministro, mientras avanza el proceso de cambio de operador de energía en el departamento

Según informó la compañía, las afectaciones se presentaron en los corregimientos de Los Tupes, en el municipio de San Diego, y San Roque, donde la alta demanda generó sobrecargas en los circuitos que abastecen estas poblaciones, ocasionando apagones temporales.

Ante esta situación, Afinia hizo un llamado a los usuarios para hacer un uso eficiente de la energía durante las horas de mayor consumo, señalando que esta medida contribuye a mantener la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico.

Cortes programados

Este panorama se suma a las suspensiones programadas del servicio previstas para este lunes 13 de julio, puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá, cuando miles de habitantes del Cesar permanecerán sin energía durante varias horas debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica.

La empresa informó que entre el 13 y el 19 de julio ejecutará nuevas intervenciones en distintos municipios del departamento como parte de su plan de fortalecimiento de las redes. Las labores contemplan la instalación y modernización de equipos, reemplazo de postes, adecuación de circuitos y mantenimientos especializados con el propósito de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

Para este lunes, el circuito Cerro Los Santos estará fuera de servicio entre las 7:40 de la mañana y las 5:00 de la tarde, afectando la zona rural del municipio de Astrea, donde se verán impactados corregimientos, fincas y sectores como La Puerta, Corral Negro, Nicaragua, Todos Los Santos, La Libertad, La Ye, La Esmeralda, Santa Inés, El Encanto, Los Milagros, La Florida, Panorama, La Fortuna y Aguas Vivas, entre otros.

De igual forma, el circuito Guatapurí 6 permanecerá suspendido entre las 7:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde para adelantar trabajos en la zona rural de Valledupar. La interrupción afectará a Los Corazones, Las Raíces, Alto de La Vuelta y las fincas ubicadas en el corredor vial entre estos sectores.

Afinia explicó que estas intervenciones buscan ampliar la capacidad operativa del sistema eléctrico y responder al crecimiento de la demanda energética en el departamento. La empresa aseguró que las inversiones permitirán contar con una red más moderna, segura y resiliente, aunque insistió en que será necesario realizar suspensiones temporales del servicio para ejecutar las obras.