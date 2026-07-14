Universidad Simón Bolívar realizará jornada sobre formación de posgrado en Santa Marta

La Universidad Simón Bolívar realizará este miércoles 15 de julio en Santa Marta la jornada Expo Unísimo 2026, un evento en el que presentará su oferta de posgrados y desarrollará una agenda académica con conferencistas regionales y nacionales sobre temas relacionados con el sector empresarial, la salud, el derecho y las tendencias del mercado laboral.

La directora de Posgrados de la institución, Yarelis Lara Rodríguez, explicó que la iniciativa reunirá a expertos para abordar diferentes temáticas de actualidad.

“Estaremos con grandes speakers regionales, nacionales, como el director regional de RAPI Colombia, donde estarán hablándonos de diferentes modelos de negocios, cómo fortalecer el sector empresarial y muchas otras temáticas que van de acuerdo a las áreas que hoy la universidad ofrece dentro de su gran portafolio de posgrados”, afirmó.

Sobre la elección de Santa Marta como sede del evento, Lara Rodríguez indicó que hace parte de una estrategia de la universidad para recorrer la región Caribe.

“La Universidad Simón Bolívar ha tomado la decisión de moverse por el Caribe. Iniciamos precisamente por Valledupar el año pasado y esta vez nos tomamos el Caribe llegando a Santa Marta, una ciudad competitiva, una ciudad en crecimiento, una ciudad con muchas ganas de fortalecer el tejido empresarial”, señaló.

La jornada se desarrollará desde las 9:00 de la mañana en la Cámara de Comercio de Santa Marta, donde los asistentes también podrán conocer la oferta de más de 80 programas de posgrado y las becas disponibles.

“Tenemos una gran agenda con diferentes speakers con temáticas de vanguardia, pero además toda la oferta postgradual de la Universidad Simón Bolívar con grandes becas que hoy estamos nosotros propiciando para que todas estas personas que desean actualizarse, profundizar una temática, es el momento para hacer una especialización, una maestría y por qué no un doctorado para generar nuevo conocimiento”, manifestó.

Oferta académica de la institución

La directora de Posgrados destacó la importancia de la formación continua ante los cambios del mercado laboral.

“El conocimiento hay que actualizarse porque cambian tendencias, cambian dinámicas, cambia el mercado”, expresó.

Asimismo, aseguró que cursar un posgrado representa una apuesta por el desarrollo profesional.

“Hacer un postgrado no es simplemente un gasto, hacer un postgrado es una inversión, una inversión que se traduce en mejorar condiciones de vida y calidad de vida y obviamente empleo, porque sí o sí trasciendes y pasas de un nivel a otro”, puntualizó.

Por último, la directora de Posgrados indicó que la Universidad Simón Bolívar cuenta con una oferta de más de 80 programas de posgrado, siendo las áreas de derecho, psicología, educación y administración algunas de las de mayor demanda, con programas diseñados para responder a las necesidades del territorio y del mercado laboral.