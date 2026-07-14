Proponen establecer cambio excepcional de EPS a usuarios de Asmet Salud en el Quindío

Armenia

Y es que desde el inicio del mes de julio se registró una contención de los servicios ambulatorios para los usuarios de Asmet Salud en la red pública hospitalaria del Quindío por las deudas y otros incumplimientos contractuales, pero a la fecha el panorama no mejora.

En efecto el asesor de despacho de la gobernación del departamento, Carlos Alberto Gómez informó que han realizado varias reuniones en cuanto al cumplimiento de las EPS tanto con sus afiliados como con la red prestadora y en ese mismo sentido con las IPS referente al manejo del flujo de recursos.

Explicó que han evidenciado cumplimientos parciales en la mayoría de los casos y algunos incumplimientos con algunos prestadores donde el caso más complejo es el de Asmet Salud que está sin red de mediana y alta complejidad para todos sus usuarios.

“Se han tenido varias reuniones en torno al tema de el cumplimiento de las EPS tanto con sus afiliados como con la red prestadora. Se realizaron reuniones con las IPSs mirando cómo había estado el cumplimiento de los acuerdos que se habían logrado realizar con Nueva EPS y el manejo del flujo de recursos para la garantía de red. Se han encontrado cumplimientos parciales en la mayoría de los casos y alguna serie de incumplimientos con algunos prestadores que han sido debidamente documentados para articular con esta EPS", mencionó.

Advirtió que dicha EPS no cuenta con un plan de contingencia para una red complementaria por lo que en la actualidad a los usuarios solamente se les está prestando las urgencias vitales.

“Caso más difícil ha sido con ASMET SALUD pues está sin red de mediana y alta complejidad para todos sus usuarios en el departamento del Quindío. No tiene un plan de contingencia para una red complementaria y desafortunadamente todos los usuarios solamente se les presta servicios especializados en materia de urgencias vitales", dijo.

Dijo que este 16 y 17 de julio estará el vicepresidente financiero en la ciudad buscando establecer con las diferentes IPS la garantía del flujo de recursos para ampliar la prestación de los servicios.

Enfatizó que existe una alteración en la garantía de los derechos de los usuarios porque no están cumpliendo con las condiciones de aseguramiento por eso desde la gobernación departamental han tomado varias decisiones.

Resaltó que entre esas está el de emitir una circular para los diferentes prestadores con el fin de exhortar a que se brinden las atenciones prioritarias y de urgencias de los usuarios y realizaron una solicitud al ministerio de Salud ante el incumplimiento del acceso se revise la posibilidad de establecer un cambio excepcional de EPS de manera masiva para los usuarios del departamento.

“El gobierno departamental a su vez, presidido por el gobernador Juan Miguel Galtvis, ha hecho una solicitud al Ministerio de Salud y a la Supersalud ante el incumplimiento que ha venido realizando ASMET de garantizar el acceso oportuno y los derechos fundamentales de los usuarios en el departamento del Quindío, que se revise la posibilidad de establecer un cambio excepcional de EPS de manera masiva para los usuarios del departamento del Quindío y que se dé cumplimiento como una medida cautelar de que se congele el 100% de la UPC del departamento del Quindío para cubrir las deudas que tienen con los diferentes prestadores", indicó.

Recordemos que la cartera de esta EPS con la red pública hospitalaria del departamento es superior a los 35 mil millones de pesos.