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06 jul 2026 Actualizado 14:22

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Trabajadores de Asmet Salud en Armenia alzan de nuevo la voz por la crisis laboral

Retrasos en pago de salarios, primas, seguridad social y por eso solicitan intervención del gobierno

Liliana Londoño, Sindiasmet

Liliana Londoño, Sindiasmet

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Trabajadores de la EPS Asmet Salud en Armenia denuncian que nuevamente les adeudan meses de salario, no les han pagado la prima de servicios ni la seguridad social, exigen intervención del gobierno.

Liliana Londoño del sindicato Sindiasmet manifestó “Hoy los trabajadores de Asmet Salud alzamos nuevamente la voz para denunciar la grave crisis laboral que enfrentamos. Hay demoras en el pago de los salarios, no se ha pagado la prima de servicios, existen incumplimientos en los aportes a la seguridad social y no se han cancelado las liquidaciones de quienes han renunciado. Adicionalmente nos siguen descontando créditos por libranzas sin girar ese dinero a las entidades financieras afectando nuestro historial crediticio.

Y agregó “A esto se suma que tenemos la red cerrada y no hay prestación de servicios para nuestros usuarios. Somos los trabajadores quienes estamos cargando con todo el estrés de tener que dar la cara y responder a los usuarios, a los prestadores, a las entidades de vigilancia y control y a los jueces, sin contar con las herramientas necesarias para cumplir nuestra labor”

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La más grave es que la gente interventora, quien tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la empresa, se ha negado a reunirse con el sindicato y no nos da respuestas, puntualiza la líder del sindicato de Asmet Salud.

Nosotros ya hemos denunciado ante las autoridades las presuntas acciones indebidas por parte de todos los interventores. Hacemos un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga inmediato y de fondo esta situación.

Exigimos respeto a nuestros derechos laborales, diálogo inmediato y decisiones que garanticen tanto la estabilidad de los trabajadores como la atención de los usuarios, dijo la sindicalista.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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