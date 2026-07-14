Corte Suprema estudiará caso de homicidio del periodista del Quindío Jorge Eliecer Santanilla

Armenia

La Corte Suprema de Justicia aceptó la demanda de casación que presentaron los abogados de un reconocido comunicador social del Quindío que murió en extrañas circunstancias, piden que se condene al presunto autor del asesinato.

Estamos hablando del caso de Jorge Eliecer Santanilla es importante indicar que el Tribunal Superior de Armenia había absuelto a quien presuntamente sería el responsable de la muerte del periodista y ante la decisión del Tribunal, entonces los abogados presentaron el recurso extraordinario de casación, que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Yerson Chaverra.

Contexto: cabe recordar que el comunicador murió en extrañas circunstancia en su apartamento en la noche del 14 de diciembre de 2021 en medio de una reunión con amigos y compañeros que terminó en una riña donde el comunicador se habría visto involucrado y murió.

Según el relato de la Fiscalía “en el barrio la Pavona de la ciudad de Armenia Quindío, concretamente en el conjunto residencial Mirador del Quindío Torre 3, apartamento 1302, donde residía el procesado Cristian Fernando Buitrago Arenas, se encontraban departiendo al tiempo que según la fiscalía, consumía licor y estupefaciente con el periodista, Jorge Eliecer Santanilla Martínez, en medio del encuentro, se presentaron discusiones, que los trenzaron en una riña y fue cuando un golpe propinado por el señor BUITRAGO ARENAS al señor SANTANILLA, lo dejó sin vida y procede a realizarle maniobras de reanimación que resultaron inanes, pues había perdido la vida.

Sandra Urrea abogada de las víctimas en diálogo con Caracol Radio explicó “Es una victoria porque un gran porcentaje, pero un porcentaje muy alto, yo creería que superaría el 90% de las demandas de casación ante la Corte Suprema de Justicia, son rechazadas, fue admitida y queda un paso, por supuesto, que es la sustentación que se dará en el mes de noviembre de este año.

Y agregó “la conquista jurídica es que al menos la Corte Suprema de Justicia se ha interesado, se han avizorado seguramente vacíos o situaciones que resulta necesario y pertinente valorar, lo cual es una respuesta que esperaban los familiares de Jorge Eliecer Santanilla, incluso los periodistas del departamento del Quindío, toda vez que la decisión había dejado el sinsabor, el sinsabor frente a esta decepción absolutoria.

Recordemos que la Fiscalía había acusado por homicidio simple, el Juzgado Primero Penal del Circuito condenó por homicidio preterintencional y luego el Tribunal Superior revoca y absuelve al procesado identificado como Cristian Fernando Buitrago Arenas.

La abogada subrayó “Confiamos en las instituciones, confiamos en las decisiones judiciales que además respetamos, siempre respeté la decisión del juzgado cuando inicialmente condenó el homicidio preterintencional, y también respetamos la decisión del Tribunal y por eso hemos recurrido a la Corte Suprema de Justicia.

Esperamos los mejores resultados con todo con toda la esperanza y todo el ánimo puesto en que sea la Corte Suprema de Justicia la que finalmente le dé la voz a las víctimas que todavía no han sido escuchadas suficientemente en términos de justicia.