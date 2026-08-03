Contraloría alerta por presupuesto desfinanciado en $ 30 billones y pide contar con ingresos ciertos

La Contraloría General alertó por la desfinanciación del presupuesto para 2027, que tiene una brecha entre ingresos y gastos de $ 30 billones.

Por tanto, el ente de control hizo un llamado a contar con ingresos ciertos o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal.

“El Presupuesto General de la Nación debe sustentarse en ingresos ciertos y no sobre supuestos, que aumenten la inversión en vez de disminuirla”, afirmó el ente de control.

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Para esta entidad, uno de los aspectos que genera mayor preocupación del proyecto de presupuesto es que el gasto proyectado aumenta principalmente por el servicio de la deuda, mientras que los recursos destinados a la inversión y el funcionamiento permanecen prácticamente estancados.

Tres presupuestos desfinanciados

Y es que este no ha sido el único presupuesto desfinanciado. Esta advertencia ha sido formulada de manera reiterada por la Contraloría durante las tres últimas vigencias presupuestales (PGN 2024,2025 y 2026), en las que ha identificado riesgos estructurales asociados a la financiación del presupuesto.

“En el trámite del Presupuesto General de la Nación 2026, el 19 de agosto de 2025, el ente de control advirtió que el principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas. En esa oportunidad, señaló que el Gobierno Nacional volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no se materializó. Asimismo, llamó la atención sobre el crecimiento sostenido de los gastos de funcionamiento por encima del crecimiento esperado de la economía e instó a adoptar medidas más efectivas de racionalización y eficiencia del gasto público”, señaló la Contraloría.

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Entidades con mayor presupuesto

Las mayores apropiaciones del Presupuesto General de la Nación 2027 se concentran en los ministerios de Educación Nacional ($79,03 billones), Salud y Protección Social ($77,20 billones) y Trabajo ($52,31 billones). Frente a 2026, el Ministerio de Defensa Nacional registra la mayor variación entre las entidades de mayor tamaño, con un incremento del 16,8%, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público disminuye 3,6% y la Rama Judicial se reduce 0,6%.

Entidades con mayores disminuciones presupuestales

Fondo Adaptación, con una disminución del 89,1%, al pasar de $548.673 millones en 2026 a $60.030 millones en 2027; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con una reducción del 88,5%, de $7,05 billones a $812.544 millones; el Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación, cuyo presupuesto disminuye 62,4%; el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), que reduce su asignación en 58,8%; y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuyo presupuesto disminuye 50,6% frente al de 2026.

Por otra parte, la entidad enfatizó que el Sistema General de Regalías enfrenta una reducción significativa de ingresos mientras disminuye la capacidad de inversión.

“Esta situación también genera un riesgo institucional para la Contraloría General de la República, en la medida en que la financiación de la planta de personal especializada en la vigilancia y control de los recursos del Sistema General de Regalías depende de estos mismos recursos. Una reducción de dicha fuente de financiación limitaría la capacidad operativa de este organismo de control para ejercer la vigilancia oportuna y efectiva sobre la gestión de estos fondos públicos”, remató.