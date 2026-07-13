Exportaciones de Colombia a EE. UU. crecieron 13,3% y superaron los US$6.900 millones.

Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos alcanzaron los US$6.907,1 millones entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento del 13,3% frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con AmCham Colombia, este mercado recibió el 29,3% de todas las ventas externas del país, que en conjunto sumaron US$23.587,6 millones.

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María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, destacó que Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de productos colombianos con mayor valor agregado. “El 65% de lo que Colombia le vende a Estados Unidos es no minero-energético”, aseguró, al resaltar el peso de sectores como flores, café, frutas y alimentos en la generación de empleo y desarrollo regional.

Las ventas del sector minero-energético crecieron 23%, mientras que las exportaciones no minero-energéticas aumentaron 9%, hasta representar el 65% del total enviado a ese país. Dentro de este grupo, el sector agropecuario registró exportaciones por US$2.407,9 millones, aunque presentó una reducción del 5% debido a la caída de los precios internacionales del café y el cacao, así como a factores climáticos que afectaron la producción cafetera.

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Pese a ese comportamiento, algunos productos mostraron un desempeño positivo. Las exportaciones de pescado crecieron 23%, mientras que AmCham señaló que los resultados reflejan la solidez de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos y la necesidad de fortalecer la competitividad de la oferta exportadora para ampliar la participación de productos con mayor valor agregado.