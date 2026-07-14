Monómeros continuará su operación tras confirmarse acuerdo de reorganización: no irá a bancarrota

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos con lo que continúa la operación de la compañía de fertilizantes.

Esta empresa de insumos agropecuarios entró al proceso de insolvencia en marzo de 2025 por la grave crisis financiera.

¿Qué significa el acuerdo?

Este acuerdo permite atender el pasivo reorganizable bajo un esquema estructurado, que respeta la prelación legal de créditos.

Es decir, con esto buscan la preservación de la empresa como fuente generadora de empleo, la continuidad de su operación en un sector estratégico para el país y la protección del crédito, en concordancia con los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo.

“Desde el punto de vista financiero y operacional, el acuerdo se soporta en un plan de negocios y en proyecciones de flujo de caja que permiten garantizar la viabilidad de la compañía, bajo un esquema de disciplina financiera, restricciones a la distribución de utilidades y seguimiento permanente a través de un Comité de Acreedores”, afirmó la SuperSociedades.

(Además: Monómeros tiene 4 meses para presentar un plan de pagos a los acreedores, ¿saldrá de reorganización?)

Al respecto, la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda Quintero, señaló que esta confirmación “evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad”.

A ello agregó que “este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial. Desde la Superintendencia de Sociedades continuaremos verificando el cumplimiento del acuerdo, asegurando que su ejecución se desarrolle bajo criterios de legalidad, transparencia y equidad, en beneficio de todos los intervinientes y del tejido empresarial del país”.